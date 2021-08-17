「3萬美軍兵力駐台」誤惹風波　張競諷：有8.3萬人是真的

▲日前，美國3名跨黨派議員搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）疑似誤用40多年前的數據，內文稱有「3萬美軍兵力駐台」，引起大陸官媒《環球時報》發文警告如屬實將解放台灣。對此，中華戰略學會研究員張競今（17）日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，「如果台灣真有3萬美軍駐防，解放軍還能『渾然不覺』，顯示情報搜集有問題；但我只確定有一個8.3萬人的數字是正確的。」

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政權遭塔利班（Taliban，或譯神學士）奪權，美國共和黨籍聯邦參議員柯寧在推特發文，疑似誤用40多年前的數據，提及「3萬美軍兵力駐台」，引起兩岸爭議，台灣政府也立即做出澄清。

▲美國共和黨籍聯邦參議員柯寧貼出美軍駐各國人數，疑似誤植台美斷交前的資訊。（圖／路透）

大陸官媒《環球時報》今天立刻發表銳評，首先指出69歲的柯寧很糊塗，維基百科資料顯示，美在台駐軍最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。大陸學者接受《環時》採訪也表示，「懷疑柯寧是故意試探中方對美軍在台駐紮的反應。」

《環時》強硬表態，不但嚴正要求美國政府立即對柯寧帖文做出解釋，並且以「假設」的立場警告稱，「如果確有3萬美軍駐台，就算少這個數字也已經突破底線，中國會立即發動解放台灣戰爭。」

針對大陸官媒《環時》言論，張競提出四點看法。首先，他說，如果台灣有本事瞞天過海，能夠扛得住3萬美軍，讓解放軍情報部門完全察覺不到，台灣也太厲害了，同時顯示大陸軍方情蒐功力也無法掌握。

張競強調，「有沒有3萬美軍，大家好好用腦袋想一想，是否真有這種可能性。」大陸官媒《環球時報》在大陸是非常有影響力的媒體，不該聞風起舞。儘管文章使用「如果」的語調，擺明是假戲真做，讓人存疑其公信力。

▲ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

張競進一步指出，「現在中國大陸決定『和戰』的人姓習，不姓胡（胡錫進，環時現任總編輯）。」過去，也有不少解放軍將領大放厥詞，談論武統，大家都知道不可以妄議中央政策，為什麽還有這種情形，實在讓人難以理解。

談到參議員柯寧，他是美國有名的鷹派人物，對大陸立場不太友善。不過，這次張競用「糊塗鷹」形容柯寧的言論。他說，「台灣有沒有3萬美軍都不清楚，可見美國這些鷹派對世界認知十分淺薄。」

最後，張競強調，「經美國在台協會統計，目前全台灣有83,000名美國人是確切數字，也就是說以後要撤僑一個都不能少。至於，美軍在台灣有沒有3萬人，大家自己去評斷。」