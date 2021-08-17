「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

▲衛星拍下民眾佔據喀布爾國際機場跑道，美軍軍車在一旁一字排開警戒。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《新華社》今（17）日公布一組阿富汗衛星空拍照，對比2日首都平凡景象及16日塔利班武裝組織進駐首都後的混亂現象。衛星照顯示，喀布爾國際機場停放數架民航機，密密麻的黑點（民眾）湧進機場跑道，還有為數眾多的民眾圍在民航機旁。透過另張照片可發現，民眾在機場跑道聚集，美軍軍車則在一旁警戒。

▲衛星照對比喀布爾市區政權更替前的交通狀況。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，8月15日，塔利班武裝力量進入阿富汗首都喀布爾、「和平移交權力」、總統加尼「出走」他國、塔利班發言人穆罕默德·納伊姆宣佈「阿富汗的戰爭已經結束」、美國人員迅速撤離……一系列重大變化，似乎都是在瞬間發生。8月16日，商業衛星清晰記錄下喀布爾國際機場與街頭的混亂景象。

▲民眾湧入喀布爾機場，圍繞在民航機旁。（圖／翻攝新華社）

衛星照片對比2日及16日兩天美國駐阿富汗大使館2公里外的路口景象，16日呈現的是路口車輛聚集，發生嚴重交通堵塞，出城方向車流量更大，「從美國使館到機場的幾平方公里區域內，並未看到美軍車輛。」

此外，喀布爾國際機場南側路口處，相較於2日的車水馬龍，16日已不見太多車輛行駛，只見民眾在街上徘徊或徒步朝機場方向前進。

