塔利班爽拿美國970槍枝！迫砲、手榴彈滿貨櫃　直升機「開箱片」曝

More Mi-17 and UH-60 helicopters captired by Afghan Taliban



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pic.twitter.com/fx7hXqITor — Umair Aslam (@Defense785) August 14, 2021

記者張寧倢／編譯

塔利班快速控制阿富汗，美國坦承錯估情勢。一名塔利班指揮官透露，上月就已繳獲近千把美國槍枝，外媒報導一個裝滿美方手榴彈、迫擊砲的貨櫃遭到侵佔，塔利班更直接公布在機場繳獲軍用直升機的「開箱」影片。而當美軍高官被問到如何阻止美國武器落入塔利班手中時，卻直白回答「對防止措施一無所知。」

▲塔利班武裝分子在通往喀布爾國際機場的路上站崗，一旁還有軍用裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約郵報》報導，7月間，一名塔利班指揮官向英國《天空新聞》（Sky News）表示，他的手下繳獲一批美軍物資，包含70把狙擊步槍、900支輕型槍械、30輛悍馬車（Humvees）與15輛裝甲車，報導中還描述了武裝分子奪取一個裝滿衛星電話、手榴彈與迫擊砲的貨櫃，許多軍資都標有「美國政府財產」的字樣。上周末，塔利班也公布了機場繳獲美國製造的阿富汗政府軍用直升機的畫面。

Video: Taliban fighters seize an Afghan army helicopter grounded for repairs at an airport in Kunduz, Afghanistan. pic.twitter.com/LYiS8zBdyp — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 11, 2021

報導稱，美軍參謀長聯席會議的後勤專家、陸軍少將泰勒（Hank Taylor）16日被不具名的記者問到，美國是否正在採取任何措施，防止飛機或其他軍事裝備落入塔利班之手，泰勒承認，「我對這些措施一無所知。」有人接著提問，「所以美國沒有透過摧毀或其他方式，來防止塔利班占有美國裝備嗎？」泰勒直白坦言，「我沒有這個問題的答案。」

《美聯社》援引一名美國國防部官員說法證實，塔利班現在突然累積了美國華府為阿富汗政府軍提供的「大量」軍事裝備，而且這些裝備在塔利班戰士極力推進之前基本上已經消失了。據報導，美國20年來在阿富汗重建上耗資1450億美元，其中約830億美元用於部隊的建設與訓練，最終美軍與情報機構對阿富汗政府軍的生存能力判斷失誤，在某些情況下，士兵甚至選擇交出車輛與武器，而不是戰鬥。

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