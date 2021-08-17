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美參議員稱3萬美軍駐台　陸官媒警告：若為真「將立即發動戰爭」

▲美國參議員柯寧在貼文中貼出了「駐台美軍30000人」。（圖／John Cornyn粉專、免費圖庫）

▲美國參議員柯寧在貼文中貼出了「駐台美軍30000人」。（圖／John Cornyn粉專、免費圖庫）

記者鄭思楠／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政權遭塔利班（Taliban，或譯神學士）奪權，美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）在推特發文，公布美軍在外駐紮兵力，卻他疑似誤用40多年前的數據，提及「3萬美軍兵力駐台」。隨後，大陸官媒《環球時報》立即發表評論文章警告，「如果確有3萬美軍駐台，中國會立即發動解放台灣戰爭。」

文章怒斥，美國在台灣駐軍已經嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，「這形同於對中國台灣省實施軍事入侵和占領，這是對中華人民共和國的宣戰行為。」

文章嚴厲表示，「如果確有3萬美國軍隊、哪怕是數量少於這個數字的美國軍隊在台灣駐紮，也是突破了底線的超級嚴重事態，那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台灣當局都要為此公開道歉，否則的話，我們相信全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣省，一勞永逸地解決台灣問題。」

文章強調，「美在台駐軍是碰都不能碰的底線。這是全體中國人民的堅定意志。我們相信，中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。」

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲台海形勢緊張。（圖／CFP）

此前，柯寧推文中提及，「美軍駐台30,000人」引起熱議，網友紛紛留言回覆「這是個大錯誤！台灣沒有三萬美軍，台灣沒有現役美軍基地」、「我們在台灣有軍隊嗎？」、「我不認為我們在台灣有軍隊」。更有網友直接貼出維基百科的資料截圖，顯示該數字應該引自台美斷交前、1970年代的資訊，酸回「你應該確實點擊維基百科的連結才能獲得完整的故事」。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（17）日表示，中國人民解放軍東部戰區於8月17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

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