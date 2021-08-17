桃園確診境外+1　鄭文燦：Delta需阻絕境外、國境管制最重要

▲桃園市長鄭文燦17日表示，疫情邁向清零，每個防疫細節都很重要，Delta病毒於阻絕於競賽，國境管制非常重要。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市17日本土確診+0、境外移入確診+1，市長鄭文燦表示，目前桃園正邁向清零階段，每個傳播鏈的風險期都以最後1個確診個案往後算14天，要達到清零還需一小段時間；國境管制更是重要，目前Delta病毒必須阻絕於境外，每個入境個案，都要非常用心去了解，這段時間一定要把國門守護好，機場的防疫規範、防疫旅館等規範，以及收治責任醫院的防疫規範都必須要做好。

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▲桃園市今天本土確診+0。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市今天本土確診+0、境外移入確診+1。鄭文燦指出，今天境外移入1例是女性案15985，從緬甸搭乘包機入境，該包機共有乘客9人採檢呈陽性確診，案15985她的Ct值35，這9人都需特別注意，Delta病毒必須要阻絕於境外，每一個入境個案，都要非常用心去了解其確診情形，國境管制非常重要。

▲桃園市今天居家隔離人數是110人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，每一個傳播鏈的風險期，都以最後1個確診個案往後算14天，所以要到達清零還要再觀察一小段時間，每個群聚個案，我們會去計算整個傳播鏈，包括特殊交友活躍圈也是一樣，引發家庭與職場的傳播，目前大致已經掌握其傳播路線圖，從7月11日到8月初左右，整個傳播路線圖一共是55人，有加計職場與家庭裡感染，由此可見疫調很重要，如果確診者能夠清楚交代TOCC，其活動史與接觸史，我們在匡列隔離時會更精準、迅速，傳播的可能性就會降低，所以保護自己也是保護他人，這段時間有危險的社交活動，可以自己快篩，或到衛生所或醫院去做篩檢，這個工作還是重要的。

鄭文燦強調，目前已經逐漸邁向收斂，防疫重點的國境管制很重要，國境、防疫旅館與醫院是目前的重點，國境採取第一採，防疫旅館則是第二採，醫院要收治確診病患，依照目前看起來，Delta病毒的病例已經突破3到4成之間，代表亞洲地區的大流行已經到我們門口，我們絕不可以掉以輕心，病毒已在門口了，我們要採取更高的管制政策才有可能阻絕於境外。

鄭文燦認為，因為這次本土大流行從5月開始，不管4月的個案或是5月的個案，基本上都是英國株的病毒，不是印度株的，但我們最近看到入境的確診病例都是Delta的，Delta病毒確診比例一直在提高，所以這段時間一定要把國門守護好，機場與防疫旅館的防疫規範，以及收治責任醫院的防疫規範都一定要做好。

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