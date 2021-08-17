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影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區中山路17日上午散發濃濃瓦斯異味，民眾聞到瓦斯味後趕緊向桃園市消防局求助，桃園市消防局會同警方封鎖現場，灑水降溫警戒。據指出，疑似自來水公司在現場施工時不慎挖破管線造成瓦斯外洩，警消人員已緊急與瓦斯公司、自來水公司協調，目前還在現場處理中。

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場傳出濃濃瓦斯味，警消人員到場灑水降溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場傳出濃濃瓦斯味，警消人員到場灑水降溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場散佈濃濃瓦斯異味。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場散佈濃濃瓦斯異味。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局指出，今天上午11時35分接獲報案指稱，位於蘆竹區中山路158巷傳出濃濃瓦斯異味，引發居民恐慌打電話求助，消防局第三大隊蘆竹分隊立即派遣2輛消防車與5名消防人員前往現場，以水線在現場四周灑水降溫，蘆竹警分局則封鎖四周道路，避免民眾誤闖引發危險。

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場散佈濃濃瓦斯異味，警消人員到場灑水降溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區中山路17日中午傳出瓦斯外洩意外，現場散佈濃濃瓦斯異味，警消人員到場灑水降溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據現場施工的自來水公司工程人員表示，疑似工人開挖管線時不慎挖破天然瓦斯管線，造成瓦斯外洩，目前已緊急協調瓦斯公司人員關閉線路，但因沿線多屬店家與民宅，關閉瓦斯可能影響用戶權益，截至目前還在協調處理中。

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