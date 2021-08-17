PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

▲朱姓男子今年5月間以手機在PTT論壇上PO文稱「剛剛滑臉書好像看到東吳的學生確診」，遭調查局以散佈不實訊息移送。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子今年5月間在PTT論壇上PO文指稱「剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診」一文，事後遭法務部調查局高雄調查站人員以涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治、及紓困振興特別條例之散播不實訊息罪嫌移送桃檢偵辦；檢察官函文疾管署，結果東吳大學確實有學生確診，檢方認為朱男並無散播不時訊息之犯意，偵結予以不起訴處分。

檢調指出，22歲的朱姓男子於今年5月13日晚上10時許，以手機登入PTT論壇，公開發表「剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔在離宿舍中」等內容貼文。高雄調查站認為，朱男之言論足生損害多數民眾接受新冠肺炎疫情訊息正確性，認為涉犯嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪嫌移桃檢偵辦。

朱男在檢方複訊時，坦承有在PTT論壇上貼文，但堅詞否認有任何犯行，辯稱是在臉書看到學生社團有此訊息，好像有東吳大學的學生確診，他再與東吳同學確認，對方也說好像真的有這事，當時自己在花蓮某醫院開刀擔心被傳染，所以才在PTT丟訊息發問，也提醒東吳同學注意，自己並無惡意。

檢方還查出，東吳大學傳出學生確診案後，校方已於5月15日進行全校大消毒，當時也有媒體報導，檢察官再發函疾管署與東吳大學，兩方都函覆確實有東吳學生確診情事，接觸者已安排住獨立套房等情事，檢方認為，朱男所言並非全然虛構，PO中以「好像」等疑問方式呈現，難認主觀上有散布謠言犯意，偵結予以不起訴處分。

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