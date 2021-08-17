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社會 社會焦點 保障人權

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

▲邱姓女網友在臉書上發文讓小孩吃完「竹筍炒肉絲」等貼文。（圖／翻攝自臉書）

▲邱姓女網友在臉書上發文讓小孩吃完「竹筍炒肉絲」等貼文。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市一名自稱是「女神」的邱姓女網友，16在個人臉書貼上女嬰照片，聲稱小孩剛吃完「竹筍炒肉絲」，還貼上女嬰疑似被痛打照片，引發網友熱議紛紛留言痛批，邱女為此緊急刪文；針對疑似虐嬰案，桃園市社會局會同警方17日到某私立托嬰中心查訪，發現女嬰身上並無傷痕，確認沒有傷痕後，社工人員今晚約談媽媽，釐清是否有虐嬰情事。

這名自稱是女神的邱姓女網友在臉書張貼9個月大女嬰照片，指小孩剛吃完「竹筍炒肉絲」，「吐牛奶就談（彈）嘴巴，吐一口，我彈10下。管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去，敢耍脾氣，大腿很有肉，我就竹筍炒肉絲加辣，我不會順從你的….」一長串疑似虐嬰發文，引起大批網友留言批評，不少友將邱女貼文轉貼，邱女因而緊急刪文。

▲有網友在臉書上發現自稱女神女子，在臉書上發文讓小孩吃完「竹筍炒肉絲」等貼文，還貼上小孩疑似受虐照片。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在臉書上發現自稱女神女子，在臉書上發文讓小孩吃完「竹筍炒肉絲」等貼文，還貼上小孩疑似受虐照片。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園市社會局17日接獲通報後會同警方找到女嬰，女嬰目前在某私立托嬰新受托中，據指出，女嬰在2個月大時被父母送到托嬰中心，7個月以來老師並未發現異狀，女嬰身上也沒有新舊傷痕，社工與警方家暴官發現女嬰很正常，身上並無受虐傷痕等異狀。

社會局表示，已與女嬰母親約好時間探訪，了解媽媽為何要在臉書上發文，以及實際上是否有涉嫌虐嬰等狀況，聽取媽媽說詞，以釐清女嬰是否有被受虐情事。

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