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府城防災教育館及消防史料館強勢回歸　黃偉哲：暑期強化線上網路防災宣導

▲台南市消防局防災教育館及消防史料館，為提供青少年及民眾，防災教育學習，以提升居家及自身防災安全，防災館及史料館暑期恢復開館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局防災教育館及消防史料館，為提供青少年及民眾，防災教育學習，以提升居家及自身防災安全，防災館及史料館暑期恢復開館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局防災教育館及消防史料館，自5月17日起因新冠肺炎全國疫情三級警戒，持續暫停開放超過兩個月之久，時值暑假，為提供青少年及民眾防災教育學習，以提升居家及自身防災安全，防災館及史料館恢復開館。

台南市防災館開放時間為上午10時至12時、下午2時至4時，每週六、日、一休館，參觀需採網路預約制（預約網站：https://dper.tncfd.gov.tw/），參觀人數降為上、下午上限各50人。參觀行程須由館內人員及志工引導，採單一入口進出，並遵守室內社交距離等防疫規定；史料館部分，開放時間為10時至下午4時，其中下午1時至1時30分、下午3時30分至4時實施館內清潔消毒，館內參觀人數上限亦降為50人。目前VR體驗區及消防衣著穿區域暫停開放，另為避免群聚造成感染，館內暫停專人導覽。

▲台南市消防局防災教育館及消防史料館，為提供青少年及民眾，防災教育學習，以提升居家及自身防災安全，防災館及史料館暑期恢復開館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒大家，入館必須實施實聯制登記，如有量測額溫超過37.5度、呼吸道有疑似症狀者，會當場勸導就醫並禁止入館參觀，希望市民朋友們一起配合，防疫及防災並重，共同守護你我的健康安全。

消防局長李明峯表示，疫情嚴峻，為免人際間相互接觸造成群聚感染，消防局於暑假期間辦理多場網路宣導活動，透過臉書粉絲專頁或視訊會議方式，與民眾的零接觸同時達到宣導效果，民眾8月份可透過臉書粉絲專頁（消防局第二、三、五救災救護大隊粉絲專頁）或視訊軟體觀看直播，或參加線上有獎徵答，寓教於樂吸收防災教育觀念。民眾防疫期間減少外出在家防疫，市民朋友可利用網路，學習消防防災觀念，多一分事前預防，少一分災後損失。

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