快訊／才隔15hrs愛河又見浮屍　男漂流幸福川腫脹難辨身分

高雄市政府16日宣布，有條件開放美容美體業做臉服務及互動式體驗，依據中央指引，臉部美容服務人員要全程戴口罩，並透過頭臉部防護箱進行操作；而密室逃脫互動式體驗設備也應該使用前後都要清潔消毒。另外，考量兒童遊戲場小朋友容易聚在一起，設施也不容易清消，因此仍維持暫不開放。