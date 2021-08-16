快訊／才隔15hrs愛河又見浮屍　男漂流幸福川腫脹難辨身分

▲高雄愛河、幸福川匯流處，16日上午發現一具男浮屍。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
最新消息，高雄市前金區16日上午發生一起溺水意外，地點就在愛河與幸福川匯流處，上午由民眾報案，發現一具男浮屍，警消獲報趕抵現場，將浮屍打撈上岸，但身體腫脹已難辨認，初判為一名80歲男子，已明顯沒有生命跡象，後續由警方調查身分，並釐清落水原因。
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▲高雄愛河、幸福川匯流處，16日上午發現一具男浮屍。（圖／記者許宥孺翻攝）
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