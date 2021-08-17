民怨下午4點半就沒票！高鐵曝「3苦衷」：9／1起每周再增209班車

▲高鐵暫時停售自由座車票。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近期疫情趨緩，指揮中心宣布防疫警戒降級，許多公司取消居家上班，民眾通勤需求也增加，環保署前副署長詹順貴表示，昨日下午想搭乘新竹往台北的高鐵，卻得等到晚上20時才有車票。對此，高鐵公司表示，目前仍實施全車對號座，且每班車發售座位上限7成，加上苗栗路段單線行駛，預計9/1起每周還會再增開809班車，可增強疏運能量。

詹順貴昨日於臉書發文指出，他昨日行程於下午16時30分結束，原打算搭乘新竹往台北的高鐵，想不到查詢後發現要等到晚上20時才有車票，因此只好到新豐火車站，改搭乘區間車回台北。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，高鐵公司指出，配合防疫措施，目前維持實施全車對號座，暫停自由座服務及定期、回數票的使用，同時每班列車發售座位數均控制在七成以下。

▲高鐵9/1起增班。（圖／記者李毓康攝）

因應疫情降級後搭乘高鐵旅客增加，高鐵公司已自8/6起優先針對通勤時段每週增開73班次列車，每週開行班次由556班增加到629班，以加強服務旅客需求，另積極調度人力與車輛於週末增開臨時列車，增開班次訊息均於高鐵企業網站及車站公告。

高鐵公司除預計9/1再增開至每週809班次列車，現已規劃待苗栗通霄路段恢復雙向通行後，滾動檢討於9/1以前提前增開班次疏運旅客。

另外高鐵苗栗通霄路段大雨導致邊坡滑動，目前搶修工程尚未完成，苗栗-台中區間採單線雙向方式運轉，因此造成各車次列車可能略有延誤；高鐵公司人員仍在積極搶修，期能儘早在確保營運安全無虞之最高原則下，恢復雙向通車。