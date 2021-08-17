奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料「看戴資穎有也想要」

記者羅志華／台北報導

「空手道小清新」文姿云在東京奧運拿下銅牌後，又公開將與長跑11年男友結婚，可說好事不斷，但她與前經紀公司訴訟，也在本次奪牌後再度鬧上媒體，前經紀公司負責人張詩宏，於17日開庭前無奈表示，先前文姿云想住5星級飯店、看戴資穎有麥當勞活動「也想要」，他都動用資源幫忙喬，現在只覺得相當心寒。

▲奧運銅牌文姿云前經紀人張詩宏無奈表示，先前動用大筆成本替她宣傳，卻遭對方片面解約相當心寒 。（圖／記者羅志華攝）

文姿云於2020年4月間向前經紀公司解約後，不滿對方積欠代言費、冒名代言侵權，提告求償60萬餘元；張詩宏於訴訟中，提到文姿云片面解約，造成原本簽到2022年的後續工作大受影響，反提告要她賠剩餘代言的40%酬勞及100萬元名譽損失，共240萬餘元。

張詩宏於先前審理時，對文姿云片面解約相當不滿，認為2015年簽約時，在對方還沒甚麼名氣下，藉一個一個廣告用心捧紅，2018年時更搶搭戴資穎亞運摘金熱潮，讓她在當年麥當勞買一送一活動中曝光，甚至取得郭台銘永齡基金會贊助，爭取到的代言及贊助破千萬元，痛批她是「過河拆橋」。

張詩宏17日受訪中表示，先前有砸下大筆資源替文姿云宣傳，不料2020年4月下旬一封信來就要提告，後來才發現對方跳過經紀公司，私下向合作廠商續約，不僅錢收進自己口袋，還主動提告求償，讓他相當心寒。

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