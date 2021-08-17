台灣若被攻陷會落跑？蘇貞昌：一定和所有人民堅守台灣

▲行政院長蘇貞昌赴嘉義視察蒜頭糖鐵延伸計畫。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

阿富汗過內近來發生巨變，隨著美軍撤退，民兵組織塔利班順勢佔領首都喀布爾，武裝軍變成功。中廣董事長趙少康日前表示，如果被兵臨城下的是台灣，總統蔡英文的選擇是辭職走人還是拚到最後一支掃把？引發論戰。 對此，行政院長蘇貞昌說，「蔡總統跟我同樣受人民付託，我們一定和所有的台灣人民，堅守台灣這片土地」。

蘇貞昌表示，當年國民黨威權統治戒嚴台灣38年，我們在戒嚴中不怕被殺、被關，為台灣打開民主大門，今天還有強國假借武力要併吞台灣，我們同樣不怕被殺被關，「我們一定守護這個國家、守護這片土地」。

蘇貞昌也暗諷，不像有些人老是長敵人威風、減自己志氣，同時從阿富汗活生生、血淋淋的教訓更看出來，都是內部亂，外部想要幫忙都沒辦法，「唯有自助才能人助，台灣人要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去」。

「只有自助，別人要幫忙我們的好朋友，才有機會有時間幫忙。」蘇貞昌說，蔡總統就任以來，非常重視台灣跟各理念相同價值相通的民主國家之間的互動，美國、日本等周邊國家，都一再對台灣表示關心，甚至於歐盟、立陶宛，都對台灣表示歡迎肯定。此外，日本、美國甚至南韓，也都一直表示台海的和平穩定非常重視，所以德不孤必有鄰，台灣人一定會堅決守護台灣。

「蔡總統跟我同樣受人民付託，我們一定和所有的台灣人民，堅守台灣這片土地。」蘇貞昌表示，我們自己不要內亂，也不要有看台灣好像會亂起來或是台灣容易人家吃下去，自己唱衰自己。

蘇貞昌強調，大家一起團結，我們就能像對抗疫情一樣，在全世界變種病毒肆虐，各國疫情嚴峻的時候，唯有台灣能夠在短短90天內就讓疫情穩定下來，就讓確診數字有個位數，這是第二次防疫成功的奇蹟，台灣人就是這樣團結一致，我們不會自己亂，也會告訴想對台灣侵略謀取的外國武力，不要妄想。