疫苗施打意願調查！國人最愛BNT、莫德納　不到1成想打國產

記者崔至雲／台北報導

今年5月起，國內疫情迅速擴散，施打疫苗成為民眾與政府的重要抗疫手段。中原大學大數據暨動態民調研究中心近期調查發現，約77.0%的民眾最願意施打mRNA疫苗，輝瑞BNT疫苗在全部疫苗中佔比最高，達39.3%，此外，僅有6.6%民眾將棘蛋白疫苗列為首選，高端占6.1%、聯亞則為0.5%。

▲中原大學大數據暨動態民調研究中心進行國人疫苗接種意願調查。（圖／記者李毓康攝）

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為了解民眾對於疫情現狀與疫苗接種態度之看法。中原大學大數據暨動態民調研究中心於7月28日至8月2日，針對此議題進行線上問卷調查，總計回收有效樣本1,496份。

▲國人疫苗施打意願調查。（圖／中原大學大數據暨動態民調研究中心提供，下同）

AZ、莫德納、輝瑞BNT，以及高端與聯亞國產疫苗是當前國內經常討論的五支疫苗，究竟民眾最想施打哪支疫苗，選擇的原因又為何？調查顯示，約77.0%的民眾最願意施打mRNA疫苗，其中輝瑞BNT疫苗在全部疫苗中佔比最高，達39.3%，其次則是莫德納占37.6%。

調查也看到，有16.4%的民眾最願意施打腺病毒疫苗(AZ疫苗)；僅有6.6%民眾將棘蛋白疫苗列為首選，其中，高端國產疫苗占6.1%，其次為聯亞國產疫苗占0.5%。

研究中心進一步詢問民眾做出抉擇的原因，發現整體上「疫苗保護力(69.2%)」、「疫苗副作用(46.0%)」以及「是否可申請國際疫苗護照(58.0%)」是民眾抉擇疫苗的主要因素。

調查也可發現，選擇莫德納、輝瑞BNT疫苗的民眾，最主要是因為認為該疫苗的「保護力」較其他疫苗來得好；選擇最願意施打AZ疫苗者的主要選擇原因，而是因為施打該疫苗可通過國際疫苗護照認定。

至於選擇國產疫苗為最願意施打的民眾，主要認為該疫苗的「副作用」對自身身體傷害較低，在選擇高端國產疫苗者與聯亞國產疫苗者中佔比分別達67%與75%；將高端與聯亞國產疫苗列為最願意施打的民眾，有高達31%與25%的民眾認為他們「所信任的意見領袖推薦施打」是他們選擇的擇的主要原因，相對其他選擇外國進口的三支疫苗者高出許多(5% -7%)。

因此，中原大學大數據暨動態民調研究中心執行長金志聿認為，7月28日總統蔡英文與副總統賴清德對國產疫苗的代言與宣傳有正向的影響。

金志聿說，國產疫苗是近來熱門的焦點話題，從安全性、保護性、有效性等問題一路討論到是否可取得國際認證。然而，社會對於國產疫苗是否具有保護力存有質疑。根據調查顯示，有69.1%的民眾對於國產疫苗沒有信心，民眾對於國產疫苗的負面態度也反應在施打意願上。

在高端國產疫苗方面，66.7%的民眾不願意施打，僅28.1%%的民眾願意施打；在聯亞國產疫苗方面，有69.3%的民眾不願意施打，僅22.3%的民眾願意施打。

