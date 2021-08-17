台灣「守下這一局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男談到未來疫情發展，「小朋友如果能夠守下這一局，台灣就真正安全了，大家加油！」

16日新增8例本土，其中6例在新北市。沈政男在臉書說，這6例怎麼來的？一個家族的人相招，前往花蓮旅遊，幾天後好幾個人渾然不知自己已經染疫，是其中一人自覺有症狀，自行快篩後，前往篩檢站獲得確診。

▼指揮中心規劃9/1正常開學。（圖／記者湯興漢攝）



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沈政男表示，試問，如果那人沒有自行快篩呢？那6例會繼續傳給多少人？拜託，不要以為家人親人就是乾淨，就可以不防疫，防疫要六親不認；其中有一人是孫女，試問，如果發生在9月1日以後，學校已經實體開學了，會不會傳染給同學？

沈政男認為，實體開學最讓人擔心的是，中午吃營養午餐的時候，怎麼辦？台北市有公布了指引，也就是打菜小天使依然負責打菜，但小朋友必須使用隔板，在自己的桌上把自己圍起來吃飯。

沈政男指出，「各位小朋友，大家念書學習那麼久，就是等這一局！大家一起來拚出最強大緊密的防疫城牆，讓病毒無機可乘。小朋友如果能夠守下這一局，台灣就真正安全了。大家加油！」

指揮中心指揮官陳時中16日說，指揮中心規劃9/1正常開學，疫情逐漸在可控範圍內，至於怎麼執行開學細節，當然是主管單位教育部會去負責，防疫相關事情一起做專業討論。

►本文獲得沈政男醫師授權。