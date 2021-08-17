五倍券改免費　蘇貞昌：有時當政者不會注意到民意反映

▲行政院長蘇貞昌赴嘉義視察蒜頭糖鐵延伸計畫。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌17日上午到嘉義縣六腳鄉台糖蒜頭糖廠，視察嘉義蒜頭糖鐵延伸計畫。針對五倍券將改為全民免費領，蘇貞昌表示，「有時候當政者不會注意到民意反映」，而民進黨政府就是最注意民意及接地氣，在決策過程中會有多元的意見，昨天特別邀請黨籍立委到行政院進行協調會報，做成既接地氣又符合民意、同時也能振興又能紓困的五倍券。

行政院16日拍板振興五倍券改為全民免費領，同時強化數位領用辦法，計畫推出可家庭歸戶的功能，讓使用上能更便捷靈活。

針對五倍券新規劃，蘇貞昌說，大家都注意到五倍券振興非常好，行政院注意到各方意見，會整合出最好的方案。五倍券就是限期使用的現金，而且會長胖長高，因為廠商會加碼、地方政府也都說要加碼跟進，所以五倍券會很大的振興效果兼有紓困的作用。

蘇貞昌說，希望大家熱烈期待，各方也都準備好各種加碼刺激折扣的方案，同時今年也會有數位券，大家期待，我們一定會做得更好。

至於五倍券免費的決策過程？蘇貞昌說，過去政府一直在擬定各種政策，「有時候當政者不會注意到民意反映」，民進黨政府就是最注意民意及接地氣，政府在形成政策過程中，會從各種資料跟政府有的資源做考量，民意代表在地方接觸到各種民意反映，會有多元的意見。

蘇貞昌強調，大家會從各方面妥善考量溝通後，昨天也特別邀請黨籍立委到行政院進行行政立法協調會報，最後大家做成既接地氣、又符合民意同時也能振興兼有紓困的五倍券，請大家熱烈期待。