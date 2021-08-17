「一堆人嘴第二類」　他點名2種扎實特權：你們倒視而不見？

▲指揮官陳時中說，中央在防疫相關施打疫苗人員1712人，「比例算是相當低的」。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

全台持續大規模疫苗，其中包含政府防疫人員的「第二類對象」頻被外界檢視。對此，律師林智群認為，整天嘴別人特權，AZ特攻隊跟好心肝那種「扎扎實實」的特權，你們倒是視而不見？

陳時中16日表示，第二類中施打最多者是5.5萬名警察，另還有海巡人員1.5萬人、國軍第一線防疫人員1.1萬人、執行居家檢疫和清運、防疫環境消毒等工作的第一線人員約2.6萬多人、地方官員2.7萬多人、地方衛生防疫第一線3300多人。他直言，中央在防疫相關施打人員是1712名，「比例算是相當低的」。

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對此，林智群在臉書提到，一堆人嘴第二類，警察打最多，中央官員最少只有1712人，「結果一堆人在那邊靠背靠母，覺得被特權了，好心肝一個晚上就打了1300個人，怎麼沒看到你們靠腰？整天嘴別人特權，AZ特攻隊跟好心肝那種『扎扎實實』的特權，你們倒是視而不見？」

▲▼林智群說，「好心肝一個晚上就打了1300個人，怎麼沒看到你們靠腰？」（圖／記者屠惠剛攝）



據疾管署介紹，疫苗施打第二類屬「維持防疫量能」，包括中央及地方政府防疫人員：

1、維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員

2、衛生單位第一線防疫人員（包含疫苗生產及疫苗倉儲物流人員）

3、港埠執行邊境管制之海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security）等第一線工作人員

4、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員（含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員）

5、實際執行救災、救護人員（指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）

6、第一線海巡、岸巡人員

7、實施空中救護勤務人員

▼疫苗接種順序。（點圖可放大／指揮中心提供）

