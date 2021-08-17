「你不想死，需要的不只是抗體」！醫曝它是關鍵：才能搶免死金牌

▲黃軒醫師指出，要對付新冠病毒，需要的不是只有抗體而已，完全接種疫苗的重要性不容忽視。（圖／門諾醫院提供）

文／黃軒／胸腔暨重症專科醫師

《 你不想死，需要的不只是抗體！》

#各廠商一直說抗體有多高啊！

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打疫苗，會產生「中和抗體」！這些大家，都被媒體教會了…

而那，只是免疫系統的初階的反應而已！

大家常常聽到，很多疫苗廠商都會告訴我們，他們的疫苗產品，中和抗體檢測多好，又多高，這只是「商業手法的把戲」而已！

真正，可以使你「免重症，免死亡」的，卻是「T細胞的反應」，而不只是因為你的身體內只有產生很多的中和抗體而已！

A.我們要打第一劑疫苗

我們人體在第一次見到這些疫苗釋放出的刺突蛋白時，會激活一些免疫細胞，使其開始識別，並生成針 對該蛋白的抗體。

這些都會靠著輔助性T細胞（CD4+T細胞），去刺激B細胞製造很多有用抗體！

這時人體也開始通知另一種T細胞，叫殺手細胞（CD8+T細胞），破壞那些已經被病毒感染的細胞（cytolysis)，並啓動其他免疫細胞，一起合作把病毒殺掉了。

再加上干擾素( IFNγ)的出現，抑制了很多ACE2接受器的形成，使得COVID19 病毒，找不到觸點沾黏在細胞內！

（ACE2接受器，是冠狀病毒的天菜！有這些大量的接受器存在，就有大量病毒會結合在細胞）

▲醫師指出，一旦進入重症狀態，決勝點，就是看毒殺T細胞強不強，維持夠不夠久。（圖／記者李毓康攝）

B. 我們要打第二劑疫苗

當接種第二針疫苗時，也是在進一步訓練您的免疫系統。

這時，您不僅是在增強之前的抗體生成 B 細胞反應能力，也是在激活存活時間更較長的T細胞，我們叫其為 「記憶 T 細胞」，英文叫CD8+memory T cell。

於是，抗體產生，只是開始初階的免疫工作，真正的殺手，叫CD8+T細胞，只有有用的毒殺T細胞，持續存在，才有可能殺死重症病患身體內的COVID19 病毒！

單純的抗體，也許只是輕症患者的滅毒主要工具，一但你進入重症狀態，決勝點，就是看看你的毒殺T細胞，強不強，維持夠不夠久，T細胞殺毒的工具好不好？

"一個減毒，我們叫抗體 ( Antibody )"

"一個殺毒，我們叫殺手（T cells）"

C. 良好的警民系統（T 細胞反應）

一票壞人（病毒），進入我們的社區（身體），啓動了社區警鈴（輔助性T細胞, CD4+T cells），社區警衞（B 細胞），啓動了監視器調查（抗體辨識），一堆坊間民眾（B細胞會快速分化成為漿細胞(plasma cell)）被喚醒，大家找出防衛工具（抗體 IgM, IgG....）阻擋壞人！

這時就有人打電話報警或警民連線啓動，通知警察（殺手細胞, CD8+T細胞）到現場制服這些惡煞。

之後整個社區體系（記憶 T 細胞, CD8+memory T cell ）記得這次惡煞們的行為和長相，下次當歹徒再出現，我們都知道馬上得到警民的快速合作，減少毒害了。

但要不斷進攻社區的一批批的惡煞，我們得有良好的警民系統（T 細胞反應），才能把所有歹徒（COVID 19）繩之以法

這樣，大家懂了嗎？

D. 為什麼你需要的，不只是抗體

科學家，直接在重症存活下來的人，和重症死亡的人，檢查他們血液中的T細胞濃度差異，才知道，原來你不想死，需要的不只是抗體而已，還需要的是T細胞參與！

a.重症存活者

其第一線參與戰鬥的T細胞，都維持很高的水平，這些細胞包括了：

1.一直大量產生抗體的輔助性T細胞（CD4+ T細胞）

2.毒殺T細胞（CD8+ T細胞）持續增強中

3.記憶性T細胞的產生及維持， CD 127 發揮重要作用

4.調節T細胞（Treg, regulatory T cells）：

Treg 細胞：參與成功清除入侵生物後，協助關閉免疫反應，同時也防止產生自身免疫過度反應，破壞了自己的器官。

b.重症死亡者

科學家發現，那些因為COVID19重症死亡者，都無法維持有效的T細胞反應，反而被其他免疫風暴激盪的活化因子，例如

白細胞介素-6（Interleukin-6），持續大幅增加，引發了一些「無效T細胞成員 （CXCR4）」出來當旁觀者看熱鬧，反而阻礙了整個病毒的清除機制。

研究也觀察到嚴重COVID-19病例中 Treg（regulatory T cells）細胞的表現量降低。

証實此Treg的喪失可能會促進COVID-19肺免疫病理的惡化。

E.T細胞救了你

在病毒感染中扮演非常重要的角色：CD4 T細胞為提供B細胞幫助抗體產生和協調其他免疫細胞的應答，而CD8 T細胞殺死受感染的細胞以減少病毒量。然而，失調的T細胞之反應可導致免疫病理狀態。

所以，我們人類身體內，需要的不只是有足夠的抗體，也得有足夠，真的可以工作的T細胞，而不是只有來看熱鬧的細胞而已！

F. 你一定要完全接種疫苗（滿二劑 + 滿14天）

完全接種疫苗是非常重要的，也就是說你必需打完第二劑，然後又滿14天後，才能算是完全接種疫苗，也只有如此狀況下，你體內才能有足夠的T細胞來保護你，免於重症，免於死亡！

（our results suggest that strategies to boost the effector functions of SARS-CoV-2-specific T cells, including by vaccination, will be beneficial for decreasing COVID-19 mortality and helping to end this devastating pandemic.）

https://www.sciencedirect.com/....../bystander-effect

https://www.sciencedirect.com/....../S2211124721008275......

※本文章已獲作者《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權，未經同意請勿隨意轉載。