「你不想死，需要的不只是抗體」！醫曝它是關鍵：才能搶免死金牌

▲黃軒醫師指出,要對付新冠病毒,需要的不是只有抗體而已,完全接種疫苗的重要性不容忽視。(圖/門諾醫院提供)

文/黃軒/胸腔暨重症專科醫師

《 你不想死,需要的不只是抗體!》

#各廠商一直說抗體有多高啊!

打疫苗,會產生「中和抗體」!這些大家,都被媒體教會了…

而那,只是免疫系統的初階的反應而已!

大家常常聽到,很多疫苗廠商都會告訴我們,他們的疫苗產品,中和抗體檢測多好,又多高,這只是「商業手法的把戲」而已!

真正,可以使你「免重症,免死亡」的,卻是「T細胞的反應」,而不只是因為你的身體內只有產生很多的中和抗體而已!

A.我們要打第一劑疫苗

我們人體在第一次見到這些疫苗釋放出的刺突蛋白時,會激活一些免疫細胞,使其開始識別,並生成針 對該蛋白的抗體。

這些都會靠著輔助性T細胞(CD4+T細胞),去刺激B細胞製造很多有用抗體!

這時人體也開始通知另一種T細胞,叫殺手細胞(CD8+T細胞),破壞那些已經被病毒感染的細胞(cytolysis),並啓動其他免疫細胞,一起合作把病毒殺掉了。

再加上干擾素( IFNγ)的出現,抑制了很多ACE2接受器的形成,使得COVID19 病毒,找不到觸點沾黏在細胞內!

(ACE2接受器,是冠狀病毒的天菜!有這些大量的接受器存在,就有大量病毒會結合在細胞)

▲醫師指出,一旦進入重症狀態,決勝點,就是看毒殺T細胞強不強,維持夠不夠久。(圖/記者李毓康攝)

B. 我們要打第二劑疫苗

當接種第二針疫苗時,也是在進一步訓練您的免疫系統。

這時,您不僅是在增強之前的抗體生成 B 細胞反應能力,也是在激活存活時間更較長的T細胞,我們叫其為 「記憶 T 細胞」,英文叫CD8+memory T cell。

於是,抗體產生,只是開始初階的免疫工作,真正的殺手,叫CD8+T細胞,只有有用的毒殺T細胞,持續存在,才有可能殺死重症病患身體內的COVID19 病毒!

單純的抗體,也許只是輕症患者的滅毒主要工具,一但你進入重症狀態,決勝點,就是看看你的毒殺T細胞,強不強,維持夠不夠久,T細胞殺毒的工具好不好?

"一個減毒,我們叫抗體 ( Antibody )"

"一個殺毒,我們叫殺手(T cells)"

C. 良好的警民系統(T 細胞反應)

一票壞人(病毒),進入我們的社區(身體),啓動了社區警鈴(輔助性T細胞, CD4+T cells),社區警衞(B 細胞),啓動了監視器調查(抗體辨識),一堆坊間民眾(B細胞會快速分化成為漿細胞(plasma cell))被喚醒,大家找出防衛工具(抗體 IgM, IgG....)阻擋壞人!

這時就有人打電話報警或警民連線啓動,通知警察(殺手細胞, CD8+T細胞)到現場制服這些惡煞。

之後整個社區體系(記憶 T 細胞, CD8+memory T cell )記得這次惡煞們的行為和長相,下次當歹徒再出現,我們都知道馬上得到警民的快速合作,減少毒害了。

但要不斷進攻社區的一批批的惡煞,我們得有良好的警民系統(T 細胞反應),才能把所有歹徒(COVID 19)繩之以法

這樣,大家懂了嗎?

D. 為什麼你需要的,不只是抗體

科學家,直接在重症存活下來的人,和重症死亡的人,檢查他們血液中的T細胞濃度差異,才知道,原來你不想死,需要的不只是抗體而已,還需要的是T細胞參與!

a.重症存活者

其第一線參與戰鬥的T細胞,都維持很高的水平,這些細胞包括了:

1.一直大量產生抗體的輔助性T細胞(CD4+ T細胞)

2.毒殺T細胞(CD8+ T細胞)持續增強中

3.記憶性T細胞的產生及維持, CD 127 發揮重要作用

4.調節T細胞(Treg, regulatory T cells):

Treg 細胞:參與成功清除入侵生物後,協助關閉免疫反應,同時也防止產生自身免疫過度反應,破壞了自己的器官。

b.重症死亡者

科學家發現,那些因為COVID19重症死亡者,都無法維持有效的T細胞反應,反而被其他免疫風暴激盪的活化因子,例如

白細胞介素-6(Interleukin-6),持續大幅增加,引發了一些「無效T細胞成員 (CXCR4)」出來當旁觀者看熱鬧,反而阻礙了整個病毒的清除機制。

研究也觀察到嚴重COVID-19病例中 Treg(regulatory T cells)細胞的表現量降低。

証實此Treg的喪失可能會促進COVID-19肺免疫病理的惡化。

E.T細胞救了你

在病毒感染中扮演非常重要的角色:CD4 T細胞為提供B細胞幫助抗體產生和協調其他免疫細胞的應答,而CD8 T細胞殺死受感染的細胞以減少病毒量。然而,失調的T細胞之反應可導致免疫病理狀態。

所以,我們人類身體內,需要的不只是有足夠的抗體,也得有足夠,真的可以工作的T細胞,而不是只有來看熱鬧的細胞而已!

F. 你一定要完全接種疫苗(滿二劑 + 滿14天)

完全接種疫苗是非常重要的,也就是說你必需打完第二劑,然後又滿14天後,才能算是完全接種疫苗,也只有如此狀況下,你體內才能有足夠的T細胞來保護你,免於重症,免於死亡!

(our results suggest that strategies to boost the effector functions of SARS-CoV-2-specific T cells, including by vaccination, will be beneficial for decreasing COVID-19 mortality and helping to end this devastating pandemic.)

