可打籃球、跳街舞！北市24日開放9大體育項目　曝3指引「須戴口罩」





▲北市預計8月24日開放9項運動，包括籃球、排球等。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤16日透露，北市8月24日預計開放籃球等運動項目，且仍得佩戴口罩，引發喜歡運動的民眾熱議。台北市體育局副局長劉寧添17日提及，確實8月24日會開放共計9項運動項目，不過仍需要維持戴口罩、限制容留人數、保持距離等指引。

劉寧添17日上午於台北網球場受訪時表示，台北市政府配合指揮中心原則，事先都有對開放項目研擬相關指引，目前確實下一波開放體育項目的時間為8月24日，體育局已有做研擬，方向共有9項運動項目，分別為籃球、排球、曲棍球、手球、藤球、街舞、體操、舉重和合球，但就程序而言，還是要等到台北市長柯文哲通過，並逐步就疫情放寬情況做開放。

針對開放指引部分，劉寧添指出，指揮中心有3項非常重要的指引，包括戶外仍須佩戴口罩、容留人數和每人保持1公尺至1.5公尺距離，任何運動在進行時都要佩戴口罩，保持1.5公尺距離規定是指在場下，畢竟運動時難以維持1.5公尺距離，這也是為什麼市府一開始開放為單人活動，就是要避免接觸，後來疫情較趨緩就逐步開放，「運動對身體有益，且也是一種權益。」

被問到籃球容易有肢體接觸，該如何避免？劉寧添回應，不會特別管制，每項運動就照每項運動的玩法，只是民眾運動時必須佩戴口罩，倘若覺得戴口罩運動會不舒服，那就不要繼續運動；而運動比賽強度較強，這個會有額外的指引，必須向體育局做申請。

至於目前北市已經開放游泳，但淋浴間和吹風機仍無法使用，劉寧添說，隨時會跟體育署做相關研擬，目前淋浴間因為不容易清消、容易產生飛沫傳染，所以暫時不朝向開放角度，但會隨時做觀察。