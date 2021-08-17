民進黨團否認政治力介入國產疫苗EUA　「高端聯亞都有同樣標準」

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

聯亞疫苗中和抗體效價偏低，緊急使用授權（EUA）審查未通過，卻遭外界質疑有政治力介入。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，根據立法院今年6月18日通過的決議，衛福部應該在審查結果公布的兩週內，將會議記錄去識別化後公布，「這是針對高端、聯亞都有同樣的標準」。

民進黨團17日上午召開「國產疫苗EUA，同組專家專業審查」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，聯亞疫苗申請衛福部的緊急使用授權（EUA）沒有通過，民進黨團感到非常訝異與遺憾，但是還是要把這件事情說清楚、講明白。

劉世芳說明，按照立法院在今年6月18日通過的決議，要求衛福部應該在審查結果公布的兩週內，將會議紀錄去識別化後公布，「這是針對高端、聯亞都要有同樣的標準」，所以民進黨團要告訴大家，這是同樣的標準。

劉世芳指出，根據高端跟聯亞的EUA審查結果，出席的專家人數分別為高端21人、聯亞22人，其中有18位專家學者是同樣一組人，很多人在不了解狀況的情形之下，會認為有政治力介入，但其實都是同樣的標準，民進黨團尊重專業審查，也呼籲所有人不要用政治力介入的說法來解讀。

劉世芳強調，這是專業審查的結果，至於聯亞要在法定期限內提出申訴，「我們都一向支持」，因為不管高端、聯亞都是國產疫苗，而國產疫苗事關國人的生命安全，也是國家很重要的資產，當然希望在專家審查後，能夠安全有效地上市，對國人在疫情控制才能有最好的保護效果。

▼民進黨團分析比對高端、聯亞疫苗EUA審查結果。（圖／民進黨立委羅致政提供）

