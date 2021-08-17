大陸本土新增降至個位數　確診6人分布江蘇及湖北

▲大陸本土新增確診人數僅6人。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（17）日通報，8月16日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例42例，其中本土病例僅6例，出現在江蘇揚州3例及湖北3例，境外輸入病例則有36例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海）。

▲江蘇揚州市進行超5輪大規模核酸檢測。（圖／CFP）

大陸本土疫情於7月20日出現在江蘇南京祿口機場，一度擴散至18省市，包括湖南張家界及湖北武漢都出現疫情新爆點，經過近1個月的清零政策及大規模核酸檢查，疫情最為嚴重的江蘇揚州確診人數持續降低，16日新增人數為3例。

至於境外輸入疫情，單日確診人數達到36例，包括雲南（15例）、廣東（9例）、上海（7例）、廣西（2例）、山東（1例）、四川（1例）及陝西（1例）。雲南省單日出現15例境外輸入案例，引起當地政府重視。

據了解，雲南境外輸入15例案例均為陸籍人士，其中14人自緬甸循陸路入境，經隔離觀察及醫學診斷後，確診重型1例、普通型3例及輕型10例。另1名輸入案例則是自寮國入境，經核酸檢測呈陽性反應，後經醫學驗證確診，為新冠肺炎輕型症狀病例。

此外，福建新增的2名無症狀感染者中，有一名來自台灣，自廈門入境後於隔離期間經檢測為陽性反應，目前進行進一步醫學診斷中。