半個月就開學還有老師沒疫苗打！　高虹安爆中央地方疫苗配發落差

▲高虹安舉行線上記者會。（圖／翻攝自高虹安臉書）



記者呂晏慈／台北報導

9月開學季即將來臨，卻仍有部分教育工作者因各種因素連第一劑都還未造冊施打。台灣民眾黨立委高虹安17日舉行記者會批評，部分縣市為老師造冊數與中央配發的疫苗數目有落差，以台北市為例，第一階段有5.4萬人造冊，中央卻僅配發3.5萬劑疫苗，缺口超過1.8萬劑。

高虹安今天上午與全國教師工會總聯合會舉行「支援前線！中央應盡速補足教育工作者疫苗差額」記者會，呼籲中央應盡速補足全國地方政府各級學校造冊的疫苗差額、預先規劃好教育工作者第二劑策略，並公費補助教育工作者出於非自願因素未接種疫苗前的快篩等相關檢驗費用。

高虹安指出，7月行政院長蘇貞昌打包票會在開學日前讓老師打疫苗，但據教育部8月12日新聞稿指出，「高中以下學校（含幼兒園）教職員工第一階段造冊人數33萬8,593人，已接種疫苗人數30萬6005人，接種率達90%」，部分地方政府表示，第一階段造冊數與中央實際配發疫苗數仍有差距，以台北市為例，第一階段造冊數５萬4795人，中央僅配發3萬5815劑，差距1萬8980劑。

全國教師工會總聯合會侯俊良理事長表示，教育部和地方政府應該拉高學校和教育機構工作人員的疫苗施打率；目前學校教職員的疫苗施打率已經達到9成以上，政府應該針對尚未施打疫苗的教職員，以專案方式儘快提供合適的疫苗施打，以拉高接種比例。

台灣民眾黨南投縣黨部簡千翔主委補充，現在離開學日剩不到半個月，許多教育工作者、家長都擔心教師未施打第二劑疫苗，保護力尚不完整，恐仍有群聚染疫的風險。