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五倍券大轉彎　高虹安：國家重大政策靠民進黨派系拍板？

▲▼女戰神高虹安逼問國產疫苗！關鍵4題嗆蘇貞昌「失敗的人找藉口」。（圖／翻攝自臉書／高虹安）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／翻攝自臉書／高虹安）

記者杜冠霖／台北報導

行政院原規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。對此，民眾黨立委高虹安表示，五倍券的決策過程與行政院護航的理由，大多荒腔走板經不起考驗，「有其他經濟或務實層面的理由可以說服大家，為什麼不能發現金就好嗎？」

高虹安15日在臉書發文指出，歷經多日朝野爭議甚至社會紛擾，最後連總統蔡英文都出來踩煞車，行政院發放振興五倍券的政策從掏一千領五千元、900萬人不用掏一千、到終於宣布全民免付費可領五千元五倍券，「但這樣還有「五倍」嗎？政府的決策為何如此輕易轉彎？行政院原本到底又在堅持什麼？」

據了解，蔡英文13日下午在官邸與部分派系人士、相關官員以及少數執政縣市首長會面，席間聆聽各方意見，凝聚「全民免付1千元」的共識，是政策急轉彎的關鍵。事實上，行政院發言人羅秉成12日曾說，拿1000元換5倍券，民眾會有參與感；蘇貞昌12日則提出可擴大「免付1000元」的適用對象，望將有領取紓困4.0的906萬人都納入。

高虹安表示，蘇貞昌之前甚至說出「五倍券就等於現金」、「版都已經印好了」，顯然是要直接硬推，也未與執政黨立委妥善溝通，更有媒體報導爆料，蘇貞昌曾說振興券不用錢就像消費券，所以拉不下臉，「如果這是真的，難道為了院長的面子與政黨攻防的政治利益，要以人民繼續忍受生計艱困的痛苦做代價嗎？」

對於振興券政策的決策過程，高虹安指出，蔡英文多次指示振興券方案要再溝通、協調，甚至傳出總統在官邸會議中指示往免費領券方向研議的訊息，五倍券政策只好急轉彎，蘇貞昌也在會議中指出，1千元由中央政府來吸收負擔，「但這不是本來就是人民繳納的稅金嗎？為何講得好像是蘇揆的德政？」

高虹安表示，整個五倍券決策暫時落幕，但決策過程大多荒腔走板經不起考驗，更沒有考量到經濟效益與民眾實際需求，唯一看似合理的理由只有政治因素，甚至連造成行政院最後無奈轉彎的原因，也並不是因為實際政策上的評估考量，「國家經濟政策不應該是以專業、理性來決定嗎？竟是要靠執政黨內部派系衝突拍版調整，看在納稅老百姓眼裡，不知有多無奈。」

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關鍵字：

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