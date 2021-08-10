高虹安遭批治水外行反擊了　「前瞻預算蓋自行車道淪綁樁標的」

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

連日豪雨造成南部地多個地區災情頻傳，農損逾2億元，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌分赴中南部縣市勘災。民眾黨立委高虹安近日質疑，政府將前瞻預算花在打造親水空間，蘇揆昨（9日）斥其「外行」，對此，高虹安今（10日）再透過臉書批評，「這不是傲慢，什麼才是傲慢」，並列舉前瞻預算包括眾多自行車道、堤防彩繪、建築拉皮等與治水幾乎毫無關聯的工程，恐淪為畫大餅式的縣市資源分配與綁樁款。

蘇貞昌昨天批評高虹安說法「外行」，因為一定要先治好淹水，才能有安全、最後做到親水，所以能做到親水反而是一種成功，如果不是前瞻基礎建設編列相關預算，政府興建很多供水設施，這次百年大旱各地早就沒水可用。

對於蘇揆說法，高虹安今天透過臉書表示，她是基於立委職責，說明前瞻預算中有關水環境工程部分應用在刀口上，全力加強排水、提高防洪標準，不該淪為綁樁、作秀的標的，每到汛期仍讓人民飽受水淹之苦，並列舉前瞻水環境計畫核可的337件、共243億元預算工程中，有新北市新店碧潭自行車道、桃園經國二橋工程、桃園經國二橋工程、苗栗西湖溪整體環境營造計畫，編列超過6億補助興建自行車道。

高虹安說，此外還有新竹縣坡頭漁港保安林綠美化、改善漁港環境核定5420萬元，卻僅綠化草皮、翻修原有硬體設施，還用於施作人行道地磚與入口新招牌；高雄市前鎮截流站景觀工程耗資1326萬元，僅作截流站外牆拉皮工程；屏東林邊溪及保力溪水岸環境改善也將900萬元預算用在彩繪提防牆面和整新階梯地磚。

高虹安說，這些案例證明前瞻計畫中的水環境預算有不少工程根本與治水無關，恐淪為畫大餅式的縣市資源分配與綁樁款，到底成功在哪？而監督預算是立法委員職責，她提出的質疑亦有所本，蘇揆說我「外行」，這不是傲慢，什麼才是傲慢？

高虹安強調，蔡英文2017年6月曾說水環境建設預算2507億元，其中有將近一半的預算要用來強化台灣的防洪能力，但面對極端氣候威脅，台灣近年屢屢遭遇突破百年防洪標準的超大豪雨襲擊，不然就是像今年上半年發生的缺水旱象，導致分區限水的民眾苦不堪言，蘇揆是否能將心比心，將相關治水預算用在刀口上，真正做到苦民所苦呢？如果沒有進一步複合式思維、跨部會落實治水，未來如何面對台灣水情非旱即澇情形愈來愈頻繁的災害？