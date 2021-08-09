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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉點名參選2024年桃園市長　柯文哲：看看笑笑就好

記者林銘翰／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指出，桃園市長選舉牽動2024年總統大選，更建議台北市長柯文哲參選桃園。對此，柯文哲9日表示，這個大家看一看、笑一笑就好了，先把疫情撐過去再講。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤 。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲 。（圖／北市府提供）

吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中表示，桃園的重要性影響到未來台灣長期發展，並建議柯文哲參選桃園市長，「柯文哲如果選贏的話，他就掌握了桃園的資源，就可以讓民眾黨有一個長期發展的可能性」。

台北市政府9日下午召開防疫因應記者會，柯文哲受訪時表示，吳子嘉上個禮拜說他應該去選高雄市長，這個禮拜又叫他去選桃園市長，每個禮拜的地方都不一樣，大家看一看、笑一笑就好了，先把疫情撐過去再講。

此外，外界也建議台灣民眾黨立委高虹安參選台北市長，但台北市副市長黃珊珊也是可能參選人選，是否會造成「手心手背都是肉」的窘境。

對此，柯文哲則說，上一題已經很聳動了，這一題更驚悚，現階段還是把事情做好，每個候選人想要選，還是要做準備，政治還是有世俗的一面，能力要夠、地方要拜訪，這是政治上世俗的一面。

柯文哲強調，在這個階段每個人做好自己的事情及準備，至於要開始討論選舉，也是明年過完農曆年的事，現在要談選舉的事情都還太早了。

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