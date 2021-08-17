中俄對塔利班態度受矚　布林肯致電兩國外長

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

阿富汗迅速淪陷，民兵組織塔利班將重返執政。在外界關注中、俄是否承認塔利班政權之際，美國國務卿布林肯今天相繼致電中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫，談阿富汗情勢。

在連日拿下阿富汗多座要城後，塔利班（Taliban）15日進到首都喀布爾（Kabul），成功占領總統府，宣告阿富汗政府垮台。

歐美各國緊急撤出使館人員，但中國及俄羅斯卻未有大動作，引發外界揣測。中國外交部發言人華春瑩16 日表示，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續和阿富汗發展「睦鄰友好合作關係」。

俄國總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）則受訪指出，俄國沒有撤離駐喀布爾使館人員的計畫，之後會根據「新政權的作為」，決定是否承認塔利班合法執政。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）下午連續發出兩則通知，公告布林肯（Antony Blinken）今天致電王毅與拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的通話內容。

普萊斯表示，布林肯與王毅在電話中談論阿富汗情勢發展，包括當地安全情況、雙方將美國與中國公民遷往安全處的努力。布林肯與拉夫羅夫也談及類似議題，包含當地安全情勢及確保美國公民、恐遭攻擊的阿富汗人民的安全。