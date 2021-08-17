快訊／美軍阿富汗機場遭突襲！　反擊開槍打死2名武裝分子

▲塔利班部隊成員在阿富汗喀布爾的街道上檢查車輛時打手勢。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

一名美國國防官員稱，美軍在喀布爾機場遭開槍，因此美軍反擊開槍打死了2名武裝人員。

根據《CNN》報導，官員指出這些人有武裝，目前美國還沒有證實他們是塔利班成員，認為這是單一事件。

此外，軍方已有報告指稱，一名美軍士兵在另一起事件中受槍傷，但目前具體情況尚未得到證實。

▲一群人跑向阿富汗喀布爾機場。（圖／路透）

▲人們試圖進入阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場。（圖／路透）