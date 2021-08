阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死

文/中央社華盛頓/喀布爾16日綜合外電報導

美軍中央司令部司令麥肯錫昨天在卡達首都杜哈會見塔利班民兵組織官員,勸告塔利班勿攻擊喀布爾機場。今天這座機場有數千名阿富汗人急欲離境,結果釀成死亡悲劇。

Video shows hundreds of people running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Kabul airport. https://t.co/9KvlpGgLnM pic.twitter.com/osGnDQX9rb