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社會 社會焦點 保障人權

以為金雞母到手！買2層樓想當包租婆　鄰居一句話她氣炸提告

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲郭男刊登不實廣告致林女受騙買屋，台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子2019年於591房屋交易網站，看見西屯區一處大樓出租5、6樓，標榜「5+6樓，使用近55坪，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」，認可用以投資賺錢，是金雞母，便以720萬元購入，未料經鄰居告知6樓屬於違建無法出租，這才驚覺受騙，憤而提告。台中地檢署16日依詐欺罪嫌起訴前屋主郭男。

起訴書指出，郭姓男子（51歲）於2015年6月16日透過仲介，以660萬元向楊姓男子購入該房屋，該建6樓頂樓違建部分是前手楊男擅自建造、隔間，楊男原欲用以出租藉此獲利，經大樓其他住戶發現，向楊男抗議並向台中市政府檢舉，由都發局列為違章建築，要求限期改善。

郭男購入後，委託友人管理將5樓出租，而6樓違建部分維持現狀。2019年6月30日，郭男委託仲介代為銷售，但未將6樓違建被列管告訴仲介，並指示不知情的蕭男在房子現況說明書「是否有違建或禁選情事」項目，勾選「無」。

仲介於2019年7月4日，在591房屋交易網站上，刊登「5+6樓，使用近55坪，空間感一流，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容，林女看到廣告後，誤認房子可出租收益，是金雞母，看屋後以720萬元購入。

房屋成交後，林女於同年10月13日參加社區區權人會議時，鄰居向她告知房子因屬違建，早就因大樓住戶反對出租，且曾接獲通報拆除列管，根本無法出租賺錢，林女這才知道受騙。

郭男到案後否認犯行，辯稱他沒有接過任何報拆公文，也未跟仲介說5、6樓可以出租，他於簽約當天也有跟林女告知，6樓違建絕對不出租使用。但楊男證稱出售給郭時，曾告知郭6樓屬於違建，也曾因計畫出租而遭住戶反對及被主管機關報拆、列管。檢察官不採信郭說詞，16日依詐欺罪嫌將他起訴。

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