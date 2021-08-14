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詐騙案爆增1215件撈4.1億　新主流「飆股群組投資」

▲▼網路詐騙盛行，詐騙案較去年同期增1215件，損失也增加4億。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲網路詐騙盛行，詐騙案較去年同期增1215件，損失也增加4億。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局在2021年1月至8月，統計詐騙件數為2千612件，損失約9億4千萬元，比去年增加1千215件，比去年同期的5億3千多萬元，增加了4億1千多萬元，顯見詐騙件數以及財物損失上升，呼籲民眾多加留意。

警方調查，台南1名40歲的陳姓女子，在6月被自稱投顧老師助理的女子加入通訊軟體，該名助理表示可以推薦「中正國際APP」，可以操作10倍槓桿投資，後來投入132萬元，對方卻失聯。

刑事警察局指出，現在常見投資詐欺手法常以股票為投資標的，先用 Line 邀請好友功能發送簡訊誘使民眾加入，並開線上投資課程吸引有興趣民眾，再利用 Line 成立飆股群組。

平常以噓寒問暖、貼對帳單博取信任,群組中多為詐騙集團所扮演，一搭一唱詐騙被害人，網站多半架設於國外，且網站上的獲利畫面都是經過後台操作竄改，都是假的。

刑事警察局也另外發現，近期投資詐欺衍生新型詐騙手法，以美國、香港股市股票為標的，讓被害人失去戒心，並大量買進一些冷門、業績不好，甚至快下市的公司股票。

先向被害人佯稱握有內線消息，待被害人大筆資金買進特定股票時，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人獲利，由於美股、港股股票無當日漲跌幅限制，被害人發現要認賠時，股票市值已所剩無幾。

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