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普格科技掏空案被認定為詐騙遭判刑定讞　疑遭設局廠商聲請再審

▲▼恐龍判決，恐龍法官，小孩，生氣，教養，發怒。（圖／視覺中國）

▲被捲入普格科技案件的廠商張芳源，希望從恐龍判決中逃出，聲請再審。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

股票上櫃的消費性IC應用設計大廠「普格科技」（現更名為「凱柏實業」）2012年間爆發掏空案件，當時的董事長王格琮等人遭起訴，日前最高法院將部分撤銷、部分駁回。其中上游廠商杜拜耳公司、賣座公司負責人張芳源，經商多年卻無端捲入此案，他懷疑自己遭設局，已經具狀聲請再審，希望法院還自己清白。

「普格科技」在2012年間疑似遭檢調單位查辦，時任董事長王格琮、財務長黃志成等人疑似勾結外人，以假交易方式灌水營收，來美化財報，涉嫌掏空公司資產，並藉機拉抬股票，獲利超過4億元。檢調單位搜索前，王格琮還先到檢方提告，聲稱自己進行商業交易時，遭到商業集團詐騙，廠商已經陸續跳票；王格琮還因此提出詐騙及背信告訴，並將損失4.6億元，將於第3季認列部分損失。

全案經檢方於2013年5月間提起公訴，檢方認為王格琮等人，與30多家廠商假交易，帳上買賣虛增營業額超過新台幣10億元，普格因此受損遭掏空4.6億元，部分被掏空的錢，又被前董事長特助張家銘拿來與黃志成結合外面金主給的錢，用於炒作普格股價，讓普格在短短4個月內，從每股13.7元上漲至27.2元，估計獲利逾2000萬元。檢方因此一口氣起訴47人。

案件纏訟多年，王格琮一二審均遭判刑1年10月、緩刑2年，至於黃志成一二審均重判10年、張家銘一二審均重判11年。全案經最高法院審理後，日前王格琮、黃志成、張家銘等人涉案部分均撤銷發回；但部分廠商涉案部分則遭駁回、定讞。

其中本案上游廠商杜拜耳公司、賣座公司負責人張芳源，被依照《商業會計法》「填製不實會計憑證罪」遭判刑2年定讞。根據法院判決書指出，當時張家銘等人以普格公司的名義，向張芳源進行不實交易，張芳源配合後，造成普格科技2千多萬元的呆帳，因此才會判刑。

但張芳源經商多年，認為自己是老老實實的生意人，在本案中，他確實相信張家銘等人有打算交易的意思，才會進行交易。他被起訴後，懷疑自己是遭到張家銘等人設局，無端捲入本案；案件審理過程中，張芳源也提出交易報價單、合約書、發票、進貨單及付款證明，主張無罪，但法院均不採信。因此在判刑定讞後，張芳源決定提出新證據，要向高等法院聲請再審，為自己的清白奮鬥。

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