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詐團假好心「提醒」個資遭盜用欠健保費　騙取身分證字號

▲詐騙集團佯稱民眾健保卡使用異常騙個資，中興警分局女警劉俐均機警阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團佯稱民眾健保卡使用異常騙個資，中興警分局女警劉俐均機警阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

周姓民眾接獲自稱中央健保局人員電話，指其個資遭盜用來申辦新健保卡、欠費高達10多萬，進一步以「協助警方辦案」為由索求身分證字號，周姓民眾不疑有他透露個資，事後覺得有異而報警，所幸並未透露匯款帳號等個資，警方提醒詐團手法和說詞不斷推陳出新，民眾接獲可疑電話應先報警或查證。

中興警分局指出，光明派出所員警劉俐均於日前接獲轄區周姓民眾報案，稱他接到健保局人員電話，告知有人盜用他個人資料申辦新健保卡，致積欠藥物費用達新台幣10餘萬元，希望他能提供個人資料，以協助將本案交警方偵辦；周民在情急之下一時未查，便將個人資料提供，事後感覺怪異，於是到派出所求證。

▲詐騙集團佯稱民眾健保卡使用異常騙個資，中興警分局女警機警阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團佯稱民眾健保卡使用異常騙個資，中興警分局女警機警阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉俐均確認該位民眾僅提供身分證號，尚未提供個人金融帳戶等資料，亦未聽從指示轉出任何金錢，便詳細向他解釋這是詐騙集團常用手法，切勿聽信任何指示，如前往操作ATM匯款，或加LINE翻攝個人證件傳送，又告知近期佯稱健保局及中華電信之詐騙案件非常多，請他如再次接獲類似電話時務必先求證。

中興分局長黃念生籲請民眾，應提醒家中老人接獲來歷不明的電話，絕對不要提供個資，以免受騙上當，並立即撥打165防詐騙專線檢舉；另外，民眾也可點閱「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/luck61606022/），將會持續更新各種「詐騙手法」及「防詐新知」，並不定期舉辦有獎徵答活動，邀請大家一同踴躍參與。
 

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