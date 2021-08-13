　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

@ttvleolove_3

Baecation so far @queencheryl6060 ##unbanoliver6060 ##verifyoliver6060 ##vacations ##gf ##couplegoal ##agegap ##vacations ##lover ##lover ##youandi ##

Him & I - G-Eazy,Halsey

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州婦人雪兒（Cheryl McGregor）今年61歲，與24歲男友庫蘭（Quran McCain）感情甜蜜，但37歲的年齡差距引發熱議，尤其男方甚至比女方的29歲小女兒更年輕。但是，他們無懼旁人眼光，時常在社群媒體放閃，還透露「性生活簡直棒極了」；此外，2人已於7月31日訂婚，期待早日完成終身大事。

《每日星報》等外媒報導，庫蘭15歲在速食店打工時，認識了店經理的母親雪兒，但辭職後便失聯多年，直到去年11月巧遇才重新連絡。他們發現彼此都熱愛使用TikTok，於是開始一起拍片、彼此鼓勵，最後感情萌芽。

▲▼美國61歲阿嬤和24歲鮮肉訂婚。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

▲美國61歲婦女和24歲鮮肉訂婚。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

儘管許多網友砲轟雪兒就像「殭屍」、「墓穴殺手」，嘲諷庫蘭「怎麼把她挖出來了」、「把她送回養老院吧」，但2人無懼流言蜚語，常常發布熱吻影片。庫蘭坦言，雪兒以前看到惡意評論都會非常難過，所以他每天告訴女友「妳很漂亮」，「她現在有我了，我會為她而戰，她是我的女王」。

雪兒的7個孩子中，許多人不支持這段戀情，甚至因此對她反感。但庫蘭表示，他的家人了解2人在一起時多麼快樂，所以都非常支持這門婚事。

雪兒表示，未婚夫感情豐富也非常有同情心，「我和其他人不可能發展出這樣的關係」。庫蘭說，2人平時相處時，幾乎感覺不到年齡差距，「雪兒的精神、靈魂和心靈都非常年輕。我認為最大的誤解是，許多人認為我在利用她，或者等著被寫入遺囑。任何人都可能批評你做的事，所以還是去做你認為對的事情吧！」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
3歲女童被父重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」
中央將推5倍券　他願幫市民繳納1000元
「不敗教主」104張元大金　存股靠這招
八點檔男星「嚴重憂鬱」　錄完影住院
61歲嬤要嫁了！鮮肉老公「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒
女星買1200威力彩「中獎了」　一看金額傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」！出生腦部感染化膿　3月大已動刀4次

美國與塔利班20年糾纏戰終落幕！　4QA一次看懂「阿富汗戰爭」

印度邪教殺5歲女童獻祭！屍體旁留詭異紅布　兇手竟是親生父

61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死...感染源不明

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」！出生腦部感染化膿　3月大已動刀4次

美國與塔利班20年糾纏戰終落幕！　4QA一次看懂「阿富汗戰爭」

印度邪教殺5歲女童獻祭！屍體旁留詭異紅布　兇手竟是親生父

61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

橋上掛4具半裸男屍…2具「繩斷裂」掉路面！　兩大黑幫血腥爭地

台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死...感染源不明

老婆大力推薦！萊恩雷諾斯大吃飛醋　茱蒂康默用一台詞搶下女主角

台南市政府太陽光電推動專案報告　黃偉哲：將力促協商多方溝通

湖北暴雨21死！她接鄰居電話　一聽消息崩潰：媽媽被水沖走了

張哲瀚「合照靖國神社」下場超慘　官媒開轟無知…一天狂丟9代言！

該不該停進這一格…網曝：這就叫「微停車」　新店警回應了

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」奪命　

奎山中學三級辦畢典僅被罰72萬　黃郁芬再揭事後懲處更是不痛不癢

15歲少女離家8天尋獲！跟哥吵架出狠招　斷訊阻追查投靠網友

塔利班攻勢兇猛英美派兵撤僑　外交部：現無僑胞旅居阿富汗

冤魂每天同一時間校園頂樓「反覆跳下」　控制狂母悔恨落淚

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

A片業者砸2億邀馬斯克拍A片

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死

遭中國人罵「卧槽」！南韓選手以為喊加油

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

時空旅人警告：外星人2年後秘密滲透

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

即／路透：家樂福將出售台灣事業

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

哥倫比亞變異株擴散28國　疫苗效力曝光

塔利班7天破10城　阿富汗政府妥協

打2劑疫苗2個月後確診　男發病4天亡

更多熱門

相關新聞

自然產5kg巨嬰　嫩媽吐真實心聲

自然產5kg巨嬰　嫩媽吐真實心聲

國外影音平台有網友號召分享自己生下最重的寶寶，吸引不少媽媽響應。一名女子日前上傳影片回應後快速走紅，原來她生下重達5公斤的女嬰，且因過敏無法打麻醉，讓她直呼「痛得要死」，也令許多網友感到佩服。

尪和保姆交纏摸胸　正宮嗨拍片

尪和保姆交纏摸胸　正宮嗨拍片

時光旅人爆外星人今到訪地球　星際大戰將開打

時光旅人爆外星人今到訪地球　星際大戰將開打

床戰被打斷　媽打死女兒拍TikTok

床戰被打斷　媽打死女兒拍TikTok

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論

關鍵字：

老少配TikTok

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面