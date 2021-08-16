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酒店女公關「坐檯後生女」！見嬰陳屍一旁繼續睡…喊：不知懷孕了

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蘇姓酒店女公關坐檯後生女，將孩子抱上床睡覺，睡醒後發現女嬰無心跳，但她見狀竟倒頭繼續睡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市一名在中山區知名酒店擔任公關的30歲蘇姓女子，2020年11月10日上班坐檯後，於隔日凌晨返家，她突然感覺肚子疼痛，衝廁所意外產下一名女嬰，她見孩子不哭不鬧便將孩子抱到床上睡覺，不料，不久後卻發現孩子已死亡。檢方調查過後，因無法證明蘇女知道孩子出生時是活胎，只好將全案簽結。

回顧整起事發經過，2020年11月10日蘇女在酒店上班坐檯，於11日凌晨才返回租屋處，孰料，她上廁所時意外生下一名女嬰，她因上班疲倦，一見孩子不哭鬧，便先將孩子抱到床上睡覺。

蘇女12日凌晨起床後，發現女嬰已失去呼吸心跳，隨即打電話向好友求助，但因對方沒有接電話，隨即又倒頭就睡，直到蘇女朋友來電，她才清醒，並在朋友的建議下報警處理。

救護人員獲報到場時，發現女嬰已明顯死亡。蘇女事後供稱，不知道自己懷孕，也不知道孩子的爸是誰，女嬰出生時就很安靜沒有哭。由於蘇女身材較為豐腴，其他人也沒發現她懷孕了。

法醫解剖後發現，女嬰約8個月大，生下時很有可能還活著，但死因並非外力造成，而是出生後因吸入過多羊水加上肺部發育不全。檢方因無法證明蘇女明確知道孩子出生時還活著，無法依照遺棄致死罪偵辦，台北市社會局也不打算對蘇女提告，全案簽結。

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