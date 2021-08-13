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阿里事件翻版？貴州酒企員工自曝「被性侵」　公司剛準備上市

▲▼國台酒業莫女士向媒體爆料，遭公司同事性侵。（圖／翻攝自微博、新京報）

▲國台酒業莫女士向媒體爆料，遭公司同事性侵，並提供酒店監控畫面等證據。（圖／翻攝自微博、新京報）

記者陳政錄／綜合報導

繼阿里巴巴集團女員工被侵害事件後，中國大陸又有一家公司捲入性侵醜聞！綜合陸媒報導，貴州國台酒業旗下女員工自曝，她在一個月前7月11日參加公司半年會時，酒後遭男同事性侵，還被高層和同事勸說「心中有佛，得饒人處且饒人」不要報案，由於該公司當前正衝刺上市，引發外界討論。

據《新京報》報導描述，莫女士（化名）於年初入職國台酒業旗下國台酒業銷售公司，進入試用期後，7月11日到重慶參加公司半年會，酒後頭暈回房休息，醒來時卻發現同事龍某赤身裸體躺在自己身邊。

▲▼貴州國台酒業爆發性侵醜聞。（圖／取自紅星新聞）

▲貴州國台酒業正尋求上市，打造茅台之後的中國醬酒第二股。（圖／取自紅星新聞）

經警方查看監控畫面，龍某是直接到入住的逸安酒店前台，取得莫女房卡後進入房間進行侵犯，過程與阿里事件有多處相似；莫女還說，自己酒量尚可，但當晚最多只喝了二兩酒，就出現異常，是在喝完龍某倒給她的水後，出現「微醺」狀態。

警方介入處理後，莫女士指控，公司領導和同事都勸她網開一面，讓她撤案，有同事甚至發訊息對她說，「心中有佛，得饒人處且饒人」。據報導，在警方介入調查後，龍某已於7月27日被捕，但公司遲未對此表態，莫女後來也因業績問題，沒有被公司轉正。

▲▼國台酒業莫女士向媒體爆料，遭公司同事性侵。（圖／翻攝自微博、新京報）

▲▼莫女出示入職證明和與公司高層、同事聊天截圖及錄音等資訊佐證。（圖／翻攝自微博、新京報）

▲▼國台酒業莫女士向媒體爆料，遭公司同事性侵。（圖／翻攝自微博、新京報）

事件發酵後，國台酒業13日發布聲明表示，將根據相關執法機關的需要，隨時依法積極配合調查工作，強調對執法機關查實的違法犯罪行為決不容忍，還聲稱公司全體員工入司時均已簽定《文明飲酒管理制度》確認書。

但該聲明也提到，截至目前，公司「未接到任何執法機關的相關訊息」，表示會密切關注事件進展，一切以執法機關調查結果為準，並及時全面向社會公開反饋。

值得注意的是，貴州國台酒業是天士力大健康產業投資集團，在茅台鎮投資打造的一家酒企，號稱「茅台鎮第二大釀酒企業」。2020年5月，國台酒業提交招股書，大有與茅台集團一拼，衝刺大陸醬酒第二股的氣魄，惟其IPO案在今年6月2日遭終止審查。

據貴州證監局上月披露的國台酒業IPO輔導備案資料，顯示國台酒業擬於今年11月，再度上報IPO，尋求上市，但業內認為，此次員工性侵事件，將對國台酒業的公開發行之路造成影響。

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▼國台酒業發表聲明。（圖／貴州國台酒業股份有限公司微信公眾號）

▲▼國台酒業發表聲明。（圖／貴州國台酒業股份有限公司微信公眾號）

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