狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車！警狂翻50包垃圾…靠1關鍵抓到人

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市新莊區中港路上的垃圾車內，12日上午驚見女嬰屍，清潔隊發現過後，隨即報警處理。警方過濾監視器畫面，在倒垃圾的50多位民眾中，比對垃圾袋大小，並將垃圾車內垃圾帶回分局逐一檢視比對，發現殘餘胎盤以及關鍵的口罩，這才找到女嬰43歲的陳姓生母。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩循線找到人。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

據了解，這輛垃圾車是採定點收運垃圾方式，上午6時許，垃圾車司機將車輛停放在中港路與中華路口，讓民眾自行丟棄垃圾，直到6時50分左右，發現垃圾車後車斗已呈現滿車狀態，於是啟動翻攪裝置，這才發現後出斗竟然出現一具嬰屍，身體已呈現發黑，明顯死亡。

警方案發後立即組成專案小組，透過垃圾車後出斗的行車紀錄器過濾分析出50多位民眾前往丟棄垃圾，根據影像再逐一縮小範圍，比對垃圾袋大小。同時員警也將垃圾車內的垃圾，通通帶回分局逐一檢視比對，發現其中一袋垃圾袋內有剩餘的胎盤，再由垃圾袋內的丟棄口罩，比對出一名女子戴著口罩騎腳踏車前往丟棄垃圾。

最後警方鎖定陳女身分，今天上午11時許前往住處查訪，但女子已前往公司上班，經員警聯繫後前往上班處將他帶回偵辦，女子坦承女嬰就是她丟棄的。

▲新北垃圾車出現女嬰屍，嚇壞隨車人員。（圖／記者游宗樺攝(左)、記者陳豐德翻攝(右)）