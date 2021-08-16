蘭潭國小打造天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

▲嘉義縣市唯一入選110年校園美感設計實踐計畫，蘭潭國小天文與美學相遇迸出新火花 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

蘭潭國小以天文科學教育、科學專題研究、生態教育與創意發明為校本特色課程，學校更是擁有雲嘉南地區國小唯一一座教學用天文台與星象廳，並自行開發各種天文課程與各類教材，結合民間社團培訓科學志工師資推廣天文教育；去(109)年日環食系列活動，蘭潭國小協助培訓科學志工，至雲嘉南縣市約200校巡迴，讓學生與民眾對天文學習產生興趣，可以稱作雲嘉南地區天文教育的重要推手。

然而蘭潭國小缺乏專屬天文科學的專科教室，原本學校利用閒置教室陳列各類教具器械同時進行師資培訓，但原教室109學年已納入老舊校舍拆除重建計畫；現在使用的場地空間未能妥善規劃，導致教具凌亂陳列、學生上課教學空間不足；加上走廊燈光昏暗，戶外又鄰近升旗場與球場，容易受到飛散的球類干擾。

有鑑於此，蘭潭國小今年申請「學美･美學 3.0 教育部校園美感設計實踐計畫」，期望打造一個融合天文與美學的科學教育基地，兼具簡約設計美感、天文特色以及多功能性，不但可讓班級進行天文教育課程，亦可進行師資培訓與科學志工培訓，還可作為收納與展示空間使用。

市府教育處表示，「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，是由學校提出校園改造需求，教育部委請台灣設計研究院導入設計專業，進行校園環境美感改造。今年共159所學校報名，因蘭潭國小的天文教育特色具有足夠的推廣性，同時本案也具相當之改造效益，最終於決審獲選，核定經費160萬元，也是全台25間獲選學校中嘉義縣市唯一入選的學校。

目前已經進入徵選設計團隊提案階段，校方也與台灣設計研究院不斷聯繫溝通，針對美學設計與需求取得共識。待遴選出設計團隊後，便可簽約並啟動校園改造，預計明(111)年2月舉行成果發表。

蘭潭國小邱榮輝校長表示，申請的過程非常感謝市府教育處的協助，以及嘉北國小提供去年ARC音樂廳申請經驗供參，展現「嘉義隊」的團隊能量。美學教育相當重要，美學與空間設計能讓學生潛移默化，因此期望能透過這次的改造計畫，讓學生於校園生活美感浸潤，在學生心中種下美的種子，更能同時結合本校天文科學教育的特色，擦出新火花。

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