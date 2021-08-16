　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭潭國小打造天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

▲嘉義縣市唯一入選110年校園美感設計實踐計畫，蘭潭國小天文與美學相遇迸出新火花 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義縣市唯一入選110年校園美感設計實踐計畫，蘭潭國小天文與美學相遇迸出新火花 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

蘭潭國小以天文科學教育、科學專題研究、生態教育與創意發明為校本特色課程，學校更是擁有雲嘉南地區國小唯一一座教學用天文台與星象廳，並自行開發各種天文課程與各類教材，結合民間社團培訓科學志工師資推廣天文教育；去(109)年日環食系列活動，蘭潭國小協助培訓科學志工，至雲嘉南縣市約200校巡迴，讓學生與民眾對天文學習產生興趣，可以稱作雲嘉南地區天文教育的重要推手。

▲嘉義縣市唯一入選110年校園美感設計實踐計畫，蘭潭國小天文與美學相遇迸出新火花 。（圖／嘉義市政府提供）

然而蘭潭國小缺乏專屬天文科學的專科教室，原本學校利用閒置教室陳列各類教具器械同時進行師資培訓，但原教室109學年已納入老舊校舍拆除重建計畫；現在使用的場地空間未能妥善規劃，導致教具凌亂陳列、學生上課教學空間不足；加上走廊燈光昏暗，戶外又鄰近升旗場與球場，容易受到飛散的球類干擾。

有鑑於此，蘭潭國小今年申請「學美･美學 3.0 教育部校園美感設計實踐計畫」，期望打造一個融合天文與美學的科學教育基地，兼具簡約設計美感、天文特色以及多功能性，不但可讓班級進行天文教育課程，亦可進行師資培訓與科學志工培訓，還可作為收納與展示空間使用。

市府教育處表示，「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，是由學校提出校園改造需求，教育部委請台灣設計研究院導入設計專業，進行校園環境美感改造。今年共159所學校報名，因蘭潭國小的天文教育特色具有足夠的推廣性，同時本案也具相當之改造效益，最終於決審獲選，核定經費160萬元，也是全台25間獲選學校中嘉義縣市唯一入選的學校。

目前已經進入徵選設計團隊提案階段，校方也與台灣設計研究院不斷聯繫溝通，針對美學設計與需求取得共識。待遴選出設計團隊後，便可簽約並啟動校園改造，預計明(111)年2月舉行成果發表。

蘭潭國小邱榮輝校長表示，申請的過程非常感謝市府教育處的協助，以及嘉北國小提供去年ARC音樂廳申請經驗供參，展現「嘉義隊」的團隊能量。美學教育相當重要，美學與空間設計能讓學生潛移默化，因此期望能透過這次的改造計畫，讓學生於校園生活美感浸潤，在學生心中種下美的種子，更能同時結合本校天文科學教育的特色，擦出新火花。

清潔齒縫必備　隨身攜帶超方便

►當網美、做點心一次滿足

ET快訊
快訊／蘇貞昌正式拍板五倍券「全民免付1000」　數位券將加碼
5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」　在場家屬全震驚
獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選
快訊／才隔15hrs！　愛河又驚見第二具浮屍
塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出畫面曝
快訊／國道嚴重車禍！8車撞成一團　車流回堵4km
快訊／全部回校上課！柯文哲拍板　北市中小學9月1日採「實體開
「全台清零就要出現了！」　醫建議「解除二級」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

維護台南空品　環保局防疫期間空污稽查不鬆懈

嘉義市音樂廳疫情期間整修　重新迎回藝文新生活

身心障礙者任「友善特派員」　嘉義市打造友善城市

嘉義市攜手慈濟　推動弱勢學童暑期營養紓困跨界合作

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

蘭潭國小打造天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

花蓮男涉毒到處躲！警追10個月攻堅　住處起出毒品

嘉義縣強化青少年自我法治觀念及保護意識　青春專案推線上問答

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

維護台南空品　環保局防疫期間空污稽查不鬆懈

嘉義市音樂廳疫情期間整修　重新迎回藝文新生活

身心障礙者任「友善特派員」　嘉義市打造友善城市

嘉義市攜手慈濟　推動弱勢學童暑期營養紓困跨界合作

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

蘭潭國小打造天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

花蓮男涉毒到處躲！警追10個月攻堅　住處起出毒品

嘉義縣強化青少年自我法治觀念及保護意識　青春專案推線上問答

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷：有錢也不買

來台15年…吳鳳曝「永遠不習慣一件事」　釣出網友：來基隆住！

阿富汗政府軍兵敗如山倒　王定宇：貪污腐敗就是敗因

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

在地蔬果熬煮72小時　金色三麥新品牌「咖哩樹」插旗京站

桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

字母哥談湖人就是拼湊出全明星陣容　有我們在就不會贏

快訊／蘇貞昌正式拍板五倍券全民免付1000元　數位券將加碼

00878、00881除息秀明登場！法人揭ETF「領股息、賺價差、搶填息」3招投資攻略

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

地方熱門新聞

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

即／蘆洲河畔1男自焚！全身起火燃燒亡

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

南投台14線土石坍塌　緊急搶通中

桃園蓮花季！鄭文燦示範坐乘坐大王蓮

台東x台北第一波　北市民5倍券到台東消費

台南議長批安南區警民比嚴重失衡

基隆疫苗41.3%涵蓋率第三　林右昌：超前蔡總統要求

嘉義縣牛奶鳳梨登場　新鮮直送全聯賣場

台南善化傳出住宅火災3民宅受損

台南安平人孔蓋下陷台電應速修復

基隆市府斥資1400萬購16輛幼童專用車

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

東石漁人碼頭再修繕　打造魅力新據點

更多熱門

相關新聞

警戒降級第一波　花蓮天文系列活動開放報名

警戒降級第一波　花蓮天文系列活動開放報名

「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動回來啦！花蓮縣政府將於8月6日、8月7日舉辦「海洋月光賞星船」，8月8日將於光復辦理「天文大師教你拍」攝影課程，兩項活動皆於7月28日上午10時起於「流星花蓮-山海星光網站」開放報名，不論是在海上欣賞花蓮的浩瀚星空或是透過鏡頭記錄美麗的瞬間，報名手腳要快！

在家用望遠鏡就可看到！「雙星」合月高掛東南天空

在家用望遠鏡就可看到！「雙星」合月高掛東南天空

力晶文化基金會邀偏鄉學童賞「奈良美智特展」

力晶文化基金會邀偏鄉學童賞「奈良美智特展」

湯大凰工筆畫展　創作靈感來自夫婿洛韶果園

湯大凰工筆畫展　創作靈感來自夫婿洛韶果園

花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

關鍵字：

蘭潭國小天文美學校園美感設計實踐計畫

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面