種下美學種子！力晶文化基金會邀偏鄉學童賞「奈良美智特展」

▲關渡美術館《奈良美智特展》公益贊助單位力晶文化基金會，於疫情之前，邀請偏鄉學校苗栗縣公館鄉南河國小全校師生觀展，進行一場「國際」課外教學。（圖／力晶文化基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

昨(20)日是關渡美術館《奈良美智特展》原定的閉展日期，自今年3月12日開展，到 5月初因應三級警戒停止開放為止，已突破4萬人次觀展。奈良美智將此特展定調為免費入場的公益展覽，以此回報台灣在311東日本大地震時的幫助。本次特展的公益贊助單位力晶文化基金會也將「力晶美學種子計畫」帶進特展中，於疫情之前，邀請偏鄉學校苗栗縣公館鄉南河國小全校師生觀展，在日本當代藝術家的真跡畫作中，進行一場「國際」課外教學。

奈良美智的兩幅大型畫作《月光小姐》與《朦朧潮濕的一天》，是展場視覺的焦點，其他展牆則陳列大師不同年代的代表作品，臨場觀摩真跡時與畫作相遇的觸動，是單從課本上學習無法比擬的體驗。在展覽現場進行的這場「公益教育觀展」，南河國小學生透過專業導覽員的解說以及和作品面對面的觀察，除了認識這位日本當代藝術大師，也透過奈良美智畫筆下對小孩各種內在情緒的詮釋，讓學童與藝術的初相遇能夠拉近距離，在小朋友心中種下一顆美學的種子。

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力晶文化基金會表示，「力晶美學種子計畫」已行之有年，目的在於提升台灣學子之美感體驗及文化藝術國際觀，透過藝術觀摩，在生活之中培養美感，落實美學藝術教育的扎根。過去，力晶文化基金會以公益觀展、偏鄉教育、教師研習營等形式推廣「力晶美學種子計畫」，包括2018年在「印象．左岸─奧塞美術館30周年大展」中策劃「公益教育觀展」、2019年的「悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館特展」裡籌備教師研習營，更邀請藝人藝術家郭彥甫在觀展後，到故宮至善園親自指導小朋友即興創作風景繪畫。力晶文化基金會多年深耕藝文教育，將經典藝術與傳統文化以寓教於樂的方式滋養孩童，為台灣社會種下藝術種子。肩負回饋社會的企業責任，力晶文化基金會特別關注偏鄉學校資源的挹注，因為偏鄉孩童在地域上的限制，各方面學習的資源相對較少，因此希望透過公益與教育活動，幫助偏鄉學童有更多機會接觸藝術資源。

▲偏鄉孩童在地域上的限制，各方面學習的資源相對較少，力晶文化基金會希望透過公益與教育活動，幫助偏鄉學童有更多機會接觸藝術資源。

力晶文化基金會董事長黃崇仁本身就是一位藝術愛好者，自幼習畫，13歲便能完成風景畫，他親筆畫作還懸掛在自家辦公室內，雖然40多年來半生心血都投注於科技事業，但說他是藝術家也不為過，同時，他亦是奈良美智畫作的藏家。而他對藝術的熱愛也化為實際的行動，成立力晶文化基金會，每年投入數千萬元舉辦各種藝術活動，藉此鼓勵藝術創作者，積極回饋社會。力晶負起企業的社會責任，10多年來推動「力晶美學種子計畫」不遺餘力，這次奈良美智特展也給予大力贊助，期盼全民都能夠透過特展，與這位當代藝術大師進行一場心靈交流。