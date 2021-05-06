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自然生態融入生活美學！湯大凰工筆畫展　創作靈感來自夫婿果園

▲開幕活動貴賓冠蓋雲集，在地資深書畫家蒞臨祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開幕活動貴賓冠蓋雲集，在地資深書畫家蒞臨祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府客家文化會館辦理「2021 洛韶風情—湯大凰工筆畫個展」開幕茶會，在地多位資深書畫家蒞臨現場表達祝賀，對於融入生活美學的工筆畫精緻作品，讚嘆不已。此次工筆畫展在花蓮地區亦是非常難得的藝文饗宴。

花蓮縣政府客家事務處彭偉族處長表示，湯大凰老師畢業於國立台灣師範大學美術研究所水墨創作組，自幼酷愛繪畫，從小即立志當畫家，本次展覽創作靈感來自其夫婿位於花蓮縣秀林鄉的洛韶果園，園內種有李子、水蜜桃、甜柿、枇杷、蜜梨、金針花等，果園面對層疊的太魯閣大山，海拔1300公尺，早晚溫差大，不僅花草樹木百態姿妍、各具情趣，蟲魚鳥獸亦活潑生動，尤其是工筆畫風，精緻優美，描繪的景物栩栩如生，躍然紙上。作品又是把生活點滴融入於畫作中呈現，更賦予作品有生命張力。

▲開幕活動貴賓冠蓋雲集，在地資深書畫家蒞臨祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼湯大凰分享創作靈感來自夫婿的洛韶果園，歡察自然生態表現在藝術創作。

創作者湯大凰老師表示，每當完成畫作，會與夫婿互相討論，因此知道台灣藍鵲的鳥巢應為綠色，而非原本畫的褐色；樹葉顏色變化也可能顯示樹木的健康情形，這些都是閉門造車的畫匠無從得知的；除了用心觀察自然環境，將水蜜桃將熟未熟之態、鳥獸靜候花開之姿描繪得活靈活現以外，湯老師特別選用金箋紙、銀箋紙、畫仙板等素材，在在使畫面更顯立體、作品更臻完美。

▲開幕活動貴賓冠蓋雲集，在地資深書畫家蒞臨祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

展出作品共計37件，其特色為適意及自然恬淡的人生境界，目的希望走出傳統，面對自然，並賦予傳統內在的新生命。

展出地點：花蓮縣客家文化會館第一及第二展覽室（吉安鄉中正路二段60號），展期自即日起至6月14日止。

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