帶你認識最美星空！花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

▲花蓮近年推出系列天文觀光活動，將花蓮最美星空及相關天文知識介紹給全台民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮觀光人才庫再升級！花蓮縣政府自去年開辦天文解說員培訓課程至今，帶領學員學習四季天文和星空知識，人才培訓的努力如今開花結果，縣府於4月26日舉辦首次「花現天文解說員」認證，與花蓮縣天文協會合作辦理口試及筆試，經過關關考核，共有7位學員通過三星級認證解說員資格，將陸續投入花蓮的天文旅遊活動解說，為觀光及自然教育注入新能量。

▲天文解說員培訓邀請資深專業講師授課。

觀光處長張志翔表示，此次認證主考官由前台中市天文協會理事長吳建德老師以及花蓮縣天文協會理事長陳冠榮老師共同考核，除筆試以外，口試分別就「知識理論」、「文化及故事」、「口語表達」、「情意與啟發」等四個面向分別評分，最終共有7人合格，通過率為41%。兩位主考官一致認同，能通過筆試、口試層層考驗的解說員，都具備能給予聽眾正確地知識、故事及正面的理念，同時又能在星空中引導啟發，更具備獨立帶領民眾完成完整解說的能力。

▲天文解說員認證，需通過口試及筆試關關考核。

長期進行天文、海洋、環境教育解說的陳冠榮老師表示：「口說是現代人較少練習的一環，相對於吸取知識，把知識內化、轉譯，變成大眾聽得懂的話，但又不失科學的真、人文的美，的確需要長時間的練習，和經驗的累積，才能收放自如。」另外，本次核發的證書為「三星資格」，未來通過回訓制度、升星制度，可持續精進，成為「四星」甚至為「五星」解說員。

花蓮縣政府持續辦理天文解說培訓課程及認證，下一期的夏秋季課程將於6月15日及17日開始分別於花蓮市及光復鄉舉辦，另外第二場「花現天文解說員」考核認證將於今年11月28日在光復鄉舉行，讓更多民眾聽到品質高、素養好的天文解說，培訓地方人才、也讓在地旅遊深化，一舉數得！

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