　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

帶你認識最美星空！花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

▲花蓮近年推出系列天文觀光活動，將花蓮最美星空及相關天文知識介紹給全台民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮近年推出系列天文觀光活動，將花蓮最美星空及相關天文知識介紹給全台民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮觀光人才庫再升級！花蓮縣政府自去年開辦天文解說員培訓課程至今，帶領學員學習四季天文和星空知識，人才培訓的努力如今開花結果，縣府於4月26日舉辦首次「花現天文解說員」認證，與花蓮縣天文協會合作辦理口試及筆試，經過關關考核，共有7位學員通過三星級認證解說員資格，將陸續投入花蓮的天文旅遊活動解說，為觀光及自然教育注入新能量。

▲花蓮近年推出系列天文觀光活動，將花蓮最美星空及相關天文知識介紹給全台民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

天文解說員培訓邀請資深專業講師授課。

觀光處長張志翔表示，此次認證主考官由前台中市天文協會理事長吳建德老師以及花蓮縣天文協會理事長陳冠榮老師共同考核，除筆試以外，口試分別就「知識理論」、「文化及故事」、「口語表達」、「情意與啟發」等四個面向分別評分，最終共有7人合格，通過率為41%。兩位主考官一致認同，能通過筆試、口試層層考驗的解說員，都具備能給予聽眾正確地知識、故事及正面的理念，同時又能在星空中引導啟發，更具備獨立帶領民眾完成完整解說的能力。

▲花蓮近年推出系列天文觀光活動，將花蓮最美星空及相關天文知識介紹給全台民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

天文解說員認證，需通過口試及筆試關關考核。

長期進行天文、海洋、環境教育解說的陳冠榮老師表示：「口說是現代人較少練習的一環，相對於吸取知識，把知識內化、轉譯，變成大眾聽得懂的話，但又不失科學的真、人文的美，的確需要長時間的練習，和經驗的累積，才能收放自如。」另外，本次核發的證書為「三星資格」，未來通過回訓制度、升星制度，可持續精進，成為「四星」甚至為「五星」解說員。

花蓮縣政府持續辦理天文解說培訓課程及認證，下一期的夏秋季課程將於6月15日及17日開始分別於花蓮市及光復鄉舉辦，另外第二場「花現天文解說員」考核認證將於今年11月28日在光復鄉舉行，讓更多民眾聽到品質高、素養好的天文解說，培訓地方人才、也讓在地旅遊深化，一舉數得！

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
14歲嫩女正面曝！名校男大生求愛　15歲少男撂8煞狂砍他
股市2名嘴預告漲停「開盤就撤單」　坑殺股民1年撈4千萬
快訊／染疫水電工足跡再更新　還去過三重飲料店
獨／台中賓士男車上「有毒品」！　撞殺黃暐瀚媽還先買4罐啤酒
快訊／黑道入民進黨　蔡英文公開道歉了
快訊／確診水電工足跡曝！　新增診所＋炸雞店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

推廣雲林鳳梨　林內農會百人動手包「金旺來」五穀肉粽

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

提升自我防衛能力　台東警「婦幼人身安全」校園巡迴開跑

帶你認識最美星空！花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

台東杉原海水浴場整修勿入！規劃戲水區進駐救生員　6月底開放

無人機科技跨局處合作應用 消防局義消通訊中隊與高速公路局南區養護工程分局簽署合作

感恩母親 「幸福快門聲」　到屏東市勝利星村拍全家福

太魯閣號事故後　台南市消防局滾動精進火車救援技術

屏縣府建置3D環景式圖資協防救災平台　打造安居智慧城

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

推廣雲林鳳梨　林內農會百人動手包「金旺來」五穀肉粽

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

提升自我防衛能力　台東警「婦幼人身安全」校園巡迴開跑

帶你認識最美星空！花蓮天文解說培訓　7學員通過認證

台東杉原海水浴場整修勿入！規劃戲水區進駐救生員　6月底開放

無人機科技跨局處合作應用 消防局義消通訊中隊與高速公路局南區養護工程分局簽署合作

感恩母親 「幸福快門聲」　到屏東市勝利星村拍全家福

太魯閣號事故後　台南市消防局滾動精進火車救援技術

屏縣府建置3D環景式圖資協防救災平台　打造安居智慧城

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

推廣雲林鳳梨　林內農會百人動手包「金旺來」五穀肉粽

武界壩無預警放水釀4死慘劇　監察院糾正台電

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

水情會議明召開「新竹亮紅燈？」　王美花：五月底前新增52萬噸水源

快艇首輪碰湖人？喬治：專注提升名次　比佛利回歸自信能搭朗多

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

父母在A7置產！八年級哥曝規劃「早就放棄買房」　一票網爆共鳴

方仰寧接北市警局長？　柯文哲「不適宜」：才去台南6個月

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

好消息！柔道童腦壓漸恢復

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

金瓜石迎媽祖山城起轎　為疫情遶境祈福

廢舊家具看到一顆亮晶晶　田尾清潔隊員回收撿到鑽戒

屏東男看完神明遶境以為機車遭竊　結果烏龍一場

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

假訊息！傳彰化有確診　衛生局將開罰

民進黨屏東縣長初選　縣黨部 ：不要暗箭中傷同志

有國民黨員倒戈支持綠營　廖婉汝盼到此為止

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱

非洲豬瘟陽性！金門海灘大陸死豬送驗結果出爐

更多熱門

相關新聞

質量等於3太陽　新黑洞獨角獸離地球最近

質量等於3太陽　新黑洞獨角獸離地球最近

《皇家天文學會報》（MNRAS）發布的最新研究指出，在近期發現了一個名為「獨角獸」的黑洞，可能是目前已知的黑洞中，規模最小、離地球最近的一個。

吉安鄉族語認證衝刺班　數位課程練實戰經驗

吉安鄉族語認證衝刺班　數位課程練實戰經驗

長榮獲醫藥冷鏈運輸認證「搶疫苗商機」　航空、地勤雙認證台灣首例

長榮獲醫藥冷鏈運輸認證「搶疫苗商機」　航空、地勤雙認證台灣首例

東部唯一國際標準　豐田國中11人制足球場開工

東部唯一國際標準　豐田國中11人制足球場開工

山海星光精品慢遊！　花蓮推6大天文活動

山海星光精品慢遊！　花蓮推6大天文活動

關鍵字：

認識最美星空天文解說培訓3星級認證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

黃暐瀚母被撞死　網友湧臉書致哀：酒駕罪無可赦

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面