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嘉義縣強化青少年自我法治觀念及保護意識　青春專案推線上問答

▲110年暑期青春專案，嘉縣警舉辦線上機智問答遊戲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣警110年暑期青春專案，舉辦線上機智問答遊戲。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

防疫與保護青少年安全並重，嘉義縣警察局於防疫期間再推出網路線上最新互動活動，繼「繪畫及徵文」比賽與目前正熱映的「少年法律小學堂」臉書活動，為讓民眾瞭解政府對青少年保護的用心，警察局再推出「反抗四力闖QA!!! 揪團學會REJECTION」線上機智問答遊戲，希望透過網路宣導模式，鼓勵青少年強化自我法治觀念及保護意識。

▲110年暑期青春專案，嘉縣警舉辦線上機智問答遊戲。（圖／嘉義縣政府提供）

活動8月11日起至8月27日，凡是嘉義縣轄內高中（職）以下學生均可至「嘉義縣警察局少年警察隊」臉書粉絲專頁，連結活動網址進行線上機智問答遊戲，闖關成功後即可參加抽獎，獎品是時下熱門的益智桌遊及積木，歡迎同學們踴躍上網闖關玩遊戲、答題抽獎品。

線上機智問答遊戲將青春專案四大宣導主軸「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」化為「四力」，教導青少年朋友如何對抗惡「四力」、拒絕誘惑，並學習相關法律常識。

警察局希望透過本次活動，提醒家長多留意暑期在家孩子們的言行舉止，網路無遠弗屆，潛藏其中的犯罪誘惑因子更是層出不窮，「反毒」、「反詐騙」、「反幫派」、「拒絕兒少性剝削」等保護力觀念須即刻建立，才能避免青少年被誘惑及受害，大家與警方合作，共同保護青少年身心健康與發展。

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