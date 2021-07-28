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靚車夜衝太吸睛　警一看排氣管改裝+車牌假的！駕駛氣勢秒退散

▲警方青春專案起跑，草屯分局查獲轎車駕駛使用偽造車牌、改裝排氣管。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方青春專案起跑，草屯分局查獲轎車駕駛使用偽造車牌、改裝排氣管。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

目前值暑假期間，警方「青春專案」也正式起跑，草屯警分局加強針對青少年和改裝車輛易聚集、飆車及危險駕駛之熱點或路段進行攔檢；日前深夜發現一台行駛中的轎車使用偽造車牌、意圖躲避查緝，攔查後又發現駕駛違法改裝2支排氣管，分別依偽造特種公文書罪嫌偵辦，並移請主管機關查處。

警方指出，青春專案重點除了加強查緝青少年毒品、性剝削採，也採多點式機動攔檢方式，編排防制危險駕駛勤務，防止飆車及危險駕駛行為，尤其現值防疫警戒降為二級，年輕飆仔更是蠢蠢欲動。

草屯分局表示，日前深夜時段在草屯鎮易危險駕駛之路段執行防飆勤務，發現一部自小客車懸掛偽造車牌，行駛於碧興路一段上，遂展開攔檢，發現該車30多歲的駕駛竟是將偽造車牌夾置於原車牌位置，試圖躲避警方查緝，訊問後依行使偽造特種公文書罪嫌偵辦；警方同時發現該車改裝高噪音排氣管2件，蒐證後移請主管機關查處。

草屯分局長康健浚表示，車道絕對不是賽車場，籲請駕駛人尊重用路人的使用權益，警方將持續不定時、不定點以機動攔檢方式執行稽查取締，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，還給鎮民舒適寧靜的環境。

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