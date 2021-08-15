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家屬難信淚問為何是他！中鋼男打莫德納20hrs亡　老婆曝下一步

▲中鋼一名李姓員工在施打莫德納之後，隔日死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中鋼一名李姓員工在施打莫德納之後，隔日死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄一名中鋼的李姓員工，在前一天施打莫德納疫苗，沒想到卻在20小時之後在辦公室發生嘔吐、昏迷送醫不治。李姓員工的老婆不敢相信，在上班之前人都還好好的，怎麼現在卻成了一具冰冷遺體，醫院已經幫忙通報疫苗接種疑似不良反應，老婆雖然質疑可能是疫苗造成，但是家裡還有八十多歲的老人家，想問政府能不要進行解剖嗎？

李姓員工今年57歲，平常有慢性病史，他在14日下午四點前往鳳山體育館注射莫德納疫苗，家屬表示他回家之後並沒有任何異樣，就在15日上午七點離開家要去上班之前，人都還好好的，他的老婆說大約是在上午十點多左右接獲中鋼打電話來通知，李姓員工在辦公室嘔吐昏迷，人已經送往醫院，家屬趕往醫院就已經宣告不治，老婆怎麼都不敢相信，人怎麼會這樣走了。

▲▼美國,疫苗,莫德納,嬌生,輝瑞。（圖／路透）

▲中鋼一名李姓員工在施打莫德納之後，隔日死亡。（圖／路透）

死者的妹婿表示他只有慢性病史，平常都很健康，人怎麼會就這樣沒了！他們不敢想像姐夫是打疫苗過世，雖然之前在媒體報導當中，得知施打莫德納後有發生猝死案例，可是「為什麼會是姐夫」，會發生在自己家。不過死亡跟疫苗之間是否有關聯，必須進行解剖才能夠知道，但是李姓死者的妻子覺得家裡還有八十多歲的長輩，根據老一輩人的觀念應該是「死後全屍」，所以她也很猶豫是否要進行解剖，想問政府是否有不解剖釐清的方式？

高雄市衛生局表示：「該名為50多歲男性，有慢性病史，於8/14接種疫苗，8/15到公司上班外出回辦公室後出現嘔吐、昏倒，經送醫到院前死亡。醫院已協助通報疫苗接種疑似嚴重不良反應事件，以進一步釐清」。

中鋼則是發出說明：「是否與疫苗接種有關，仍待專業單位進一步確認與判定。中鋼公司已立即安排該名員工所屬主管前往向家屬慰問外，並全力協助處理後續相關事宜。公司目前提供員工可依個人需要申請疫苗假，重申並呼籲同仁疫苗接種後，仍應儘量充分休息觀察，以確保身體狀況無恙後再返回職場」。

▲▼莫德納（Moderna）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

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