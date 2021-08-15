深耕蘭陽文學種籽　2021蘭陽青年文藝營精彩落幕

▲2021蘭陽青年文藝營精彩落幕，學員們獲宜蘭縣長林姿妙頒贈結業證書及文藝營創作獎狀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2021蘭陽青年文藝營由宜蘭縣政府文化局、救國團宜蘭縣團委會及蘭陽青年雜誌社共同籌畫， 3天2夜的營隊於8月13日至15日在三清宮順利完成，15日下午在文化中心舉辦結業式，由林姿妙縣長親自頒贈結業證書及文藝營創作獎狀，並期勉共同打造宜蘭藝文好生活。

宜蘭文化局表示，2021蘭陽青年文藝營聘請專業講師及文藝作家，在3天密集的文學課程中，探討生活美學與文學、創作甘苦談、文字的藝術、詩的美感與趣味、文學與歷史、自然書寫、網路文學、文學地景參訪、習作與講評等。

也邀請在地優秀的青年創作者楊肅浩、郝妮爾、曾貴麟、曹尼、伊絲塔、吳緯婷、王捷民…等人，提供專業的文學對談，此外規劃互動式的文學遊戲、歌曲演唱以及舞蹈身體開發，結合梅花湖場域的湖光山色，進行梅花湖鳥語文學走讀，透過專題演講與引導，打開文學閱讀之門，啟發創作的動力。

林姿妙在15日在結業式上表示，蘭陽地區人文薈萃，活動講師以在地青年創作者為主，對於同學對土地的認識和未來創作都有很大的幫助，也期許參與學員能一棒接著一棒在這塊蘭陽土地上持續創作，以文字書寫宜蘭，共同打造宜蘭藝文好生活。

「2021蘭陽青年文藝營」，提供了文藝營學員文學藝術的感知經驗，也為宜蘭增添了多元涵養與風采，提升青年寫作、賞文的質與量，從文章閱讀與創作中，結合團隊共學、地景走踏，帶給青年學子的美學薰陶。

同時也期許不間斷的多方探索，開拓文學藝術視野，活動亦加入學員作品點評，藉由編輯、作家的經驗給予建議，讓學員們有完整的創作討論，營隊期間選出優秀作品給予勉勵，得獎作品後續將刊登於蘭陽青年期刊，與縣內國、高中學生分享，分享營隊的美好收穫，使更多學子感受蘭陽平原的土地與文化，深耕蘭陽文學種籽。

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