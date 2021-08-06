偷拍男被分手　PO恩愛片：第一次咬就上手！友看完通知她

▲宜蘭林姓男子PO偷錄與前女友性愛畫面，被判1年8個月期刑。（圖／達志示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一渣男不滿女友分手，將他偷拍兩人的性愛影片，加註女友相關身分資訊及用不雅文字PO網散布，受害人在友人告知下才知前男友惡行，憤而提告且不願和解，宜蘭地院審結，男子竊錄非公開活動及身體隱私部位罪部分等3罪，各判3個月刑期。另外，散布竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪部分，共3罪，各判6個月刑期，應執行1年8個月期刑，得易科罰金。

判決書指出，印刷工人林姓男子，多次用手機偷拍與女友性愛畫面，2020年4月間兩人分手，林男心生不滿，將3次偷拍到的性愛畫面加註「第一次口交就上手！」等不雅文字，上傳色情網站上讓人觀看。2020年5月下旬，女方友人在網路上看到畫面後，告知女方，女方憤而報警提告。

法官審理，認為2人雖曾是男女朋友，但林男偷錄性愛畫面並加以編輯，及下載他人性交、猥褻影像，加註受害人之相關身分資訊及不雅文字PO網散布，危害社會善良風俗，侵害個人隱私、影響公眾對受害人評價甚鉅，也造成受害人精神上受有極大痛苦。

另林男曾違反《個人資料保護法》案件，獲判3個月，緩刑2年，緩刑期間再犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪部分，共3罪，各判3個月刑期，另，散布竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪部分，共3罪，各判6個月刑期，應執行1年8個月期刑，得易科罰金。全案可上訴。