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快訊／烟花來襲　宜蘭疫苗施打今明踩煞車！僅剩醫療院所可接種

▲▼宜蘭縣長林姿妙視察溪南接種中心防颱準備。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙視察溪南接種中心防颱準備。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應颱風變化莫測，以民眾的安全為優先考量，23、24日宜蘭溪北、溪南疫苗接種中心及十二鄉鎮市衛生所暫停疫苗接種服務。23日宜蘭縣長林姿妙率各相關單位至溪南疫苗接種中心巡視防颱準備，叮囑各機關以民眾安全為優先考量，務必做好各項防災準備。

▲▼宜蘭縣長林姿妙視察溪南接種中心防颱準備。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜縣府指出，考量民眾安全及防颱整備，宜蘭溪北、溪南疫苗接種中心及十二鄉鎮市衛生所於23、24日（週五至週六）暫停服務。醫療院所部分，則視行政院人事行政總處公告宣布停班停課時，亦將同步取消接種。目前「COVID-19公費疫苗接種預約平台」已停止修改預約時間，若來不及修改的民眾不必擔心，系統將會自動改列下一期預約名單，請民眾再次收到簡訊後，再次預約即可。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，請民眾依預約的時間、地點到場施打，才能避免人群聚集的風險。另來不及完成「COVID-19公費疫苗預約平台」預約修改的民眾不必擔心，系統會保留下一次的預約資格，請靜候通知，等再次收到簡訊通知者，再次進行下一步預約接種即可，請民眾不要擔心。

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