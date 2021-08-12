北宜快速道路規劃露曙光　林姿妙：南端設烏石港北端接國1

▲▼宜蘭縣林姿妙縣長出席「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」現勘會議。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣林姿妙縣長12日出席「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」現勘會議，林姿妙除爭取能儘早通過可行性評估，並建議宜蘭端應設於頭城烏石港；另新北市瑞濱端，應考量以銜接國道1號，爭取最便捷的路線使縣民可以快速安全連接北北基生活圈。

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宜縣府表示，目前北宜地區車流多仰賴國道5號作為主要幹道，而替代道路省道台2線及台9線路線彎繞且旅行時間較長，替代效益不大。北宜地區之間缺乏快速公路，致使國道5號壅塞時，也鮮少有用路人願意移轉至省道台2線及台9線。

為改善聯外交通現況瓶頸，縣政府曾多次向中央爭取，評估於國道5號與台2線間廊帶構建快速公路，終於2020年9月7日行政院公共工程委員會吳澤成政委主持中央地方協調會報，獲公路總局同意辦理，啟動「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」。

北宜快速道路計畫起迄點由新北市瑞濱區至本縣頭城鎮，目前規劃於宜蘭端有二個方案為大溪或台2庚延伸線起點（烏石港），考量宜縣大溪至烏石港現況路寬較小且路線彎繞，用路人行駛該路線意願較低，縣府建議宜蘭端應設置於頭城烏石港。

另外新北市瑞濱端，縣府考量以銜接國道1號，爭取最便捷的路線使本縣縣民可以快速安全連接北北基生活圈。

宜蘭縣長林姿妙於12日現勘會議中表示，請中央縮短規劃及工程期程，即早完成路廊建設，縣府對於後續都市計畫變更及用地取得將全力協助配合。

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