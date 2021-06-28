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防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

▲▼防疫也要防水災，宜蘭縣長林姿妙在水資處長李岳儒陪同下，視察茅仔寮抽水站。（圖／記者游芳男翻攝）

▲防疫也要防水災，宜蘭縣長林姿妙在水資處長李岳儒陪同下，視察茅仔寮抽水站。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

林姿妙縣長28日視察茅仔寮抽水站，檢視縣府防汛整備與應變機制，林姿妙表示汛期已屆，防汛挑戰接踵而來，提醒各單位及早防備把可能災害降到最低，並提醒民眾，除了防疫之外也不忘防災，期盼能攜手合作順利度過各項挑戰。

宜蘭縣政府今（2021）年新增茅仔寮及二結等2座抽水站加入防汛作戰，目前總共管理46台移動式抽水機、80條區域排水、10條縣管河川、70處閘門及19座抽水站。為有效改善易淹水地區常年積淹情形，縣府已陸續完成抽水站體設備更新與建置、大型移動式抽水機預佈規劃及設置淹水感知器，以利及時抽排預防災情發生，同時亦有專人每日巡查縣內河川、區域排水及水利構造物，針對缺失項目儘速改善。

▲▼防疫也要防水災，宜蘭縣長林姿妙在水資處長李岳儒陪同下，視察茅仔寮抽水站。（圖／記者游芳男翻攝）

另外，為確保宜縣雨水下水道設施發揮正常功能，縣府每月邀集各公所召開督導會議，控管各公所雨水下水道維護管理情形，並於每季辦理道路排水溝渠、雨水下水道、市區抽水站督導抽查作業及每年辦理1次實地訪評，透過健全查核機制，以免颱風及豪雨期間造成防汛缺口。

▲▼防疫也要防水災，宜蘭縣長林姿妙在水資處長李岳儒陪同下，視察茅仔寮抽水站。（圖／記者游芳男翻攝）

也針對宜縣內150條土石流潛勢溪流，縣府與各公所已齊力完成土石流防災整備工作，包含繪編防災疏散避難圖57幅、校核更新保全對象清冊計8鄉鎮51村里，保全住戶916戶計2,455人、研擬防災疏散避難計畫51處、規劃土石流疏散避難處所112處及23處土石流重機械待命地點，並進行6條野溪河道整理及淤積土石清疏工作，共計7,000公尺。

境除持續加強防汛整備外，縣府所輔導28個水患自主防災社區及57個村里土石流自主防災社區亦皆完成汛期前整備工作，期藉「自助、互救」力量，落實全民防災意識，提升社區自主防災能力。

28日林姿妙視察之茅仔寮抽水站在2020年10月報竣完工後，不僅在2020宜蘭大雨不斷時，提前試運轉即時發揮排水的功能，更獲得行政院公共工程委員會「第二十屆公共工程金質獎」優等的肯定。

林姿妙也再次提醒民眾，隨時巡視自家周邊環境，並清空側溝蓋版上覆蓋的盆栽、腳踏車、塑膠板及落葉等雜物，以確保側溝正常排水，讓防汛與防疫工作都能順利進行，拼出宜蘭好生活。

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宜蘭縣長林姿妙防汛

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