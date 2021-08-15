快訊／五倍券轉彎免費領　侯友宜：這是正確的方向

記者杜冠霖／新北報導

行政院原規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。對此，新北市長侯友宜表示，政府做決策時，要特別體恤沒辦法拿出現金的人，這一波振興政策的改動就是正確的方向。

對於五倍券改全民免費領取，侯友宜表示，在帶動經濟方面，這段期間大家有充分的討論，自己只希望政府做決策時，要特別體恤沒辦法拿出現金的人，因此這一波政策也做了調整，整體而言是正確的方向，現在只希望政策能夠趕快拍板決定，快速帶動經濟起飛。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為台北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月13日累計公布14,637位確診個案中，已有13,172人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案15956、15957）、韓國（案15958）、波蘭（案15959）、南非（案15960）、阿拉伯聯合大公國（案15961）及立陶宛（案15962）入境，入境日介於8月1日至8月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心指出，2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

