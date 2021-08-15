快訊／民眾苦等第二劑疫苗　侯友宜：政府要不斷反省

記者杜冠霖／新北報導

政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，預計明天下午3時左右抵達台灣，但國內仍有許多長者未能接種第二劑疫苗、年輕族群甚至連第一劑疫苗都尚未施打。對此，新北市長侯友宜表示，政府有責任提供充足的疫苗，尤其疫苗的選擇上，應該要提供更多種的疫苗供民眾選擇，以提高接種意願。

侯友宜表示，提高民眾的接種意願是政府應有的責任，現階段雖然疫情穩定控制，但面對來勢洶洶delta以及隱形傳播鏈，疫苗接種率仍是非常重要的指標，因此疫苗覆蓋率一定要不斷往前衝。

侯友宜指出，後續有很多年輕朋友還沒施打， 這攸關群體的免疫力，政府要提供品質好、數量夠多的疫苗，努力讓施打率達到6成，「政府要不斷作好反省，把做得不夠好的地方趕快補足。」

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為台北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月13日累計公布14,637位確診個案中，已有13,172人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案15956、15957）、韓國（案15958）、波蘭（案15959）、南非（案15960）、阿拉伯聯合大公國（案15961）及立陶宛（案15962）入境，入境日介於8月1日至8月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心指出，2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗

栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）

